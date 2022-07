El domingo pasado se vivió una dramática y espectacular carrera en el circuito de Silverstone el cual fue ganado por Carlos Sainz y Ferrari. Por otro lado, luego de enorme segundo puesto que se quedó Checo Pérez, Helmut Marko, asesor de Red Bull, comentó que si el mexicano quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max Verstappen. ¿Se dividen las aguas en la escudería austríaca?

El Gran Premio de Gran Bretaña fue lo mejor que ha dejado hasta el momento la temporada 2022 de la Fórmula 1 desde la primera vuelta. Automovilismo puro fue lo que se vio donde Red Bull, Ferrari y Mercedes y el veterano Fernando Alonso, con su Alpine, dieron un cierre espectacular en séptuagésima séptima edición de esta carrera.

Por otro lado, uno de los grandes destacados del domingo fue Checo Pérez, quien tuvo que remontar desde el último lugar luego de que se le haya roto el alerón delantero por golpear el empley derecho de Charles Leclerc. Debido a esto, Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, se rindió ante él y su gran performance en Silverstone.

“Después del reinicio, Pérez se dio cuenta que todavía podía ganar y Checo demostró un espíritu de lucha increíble. Era el más veloz”, comentó el expiloto a la cadena Servus de Austria. Y agregó: “Definitivamente ha sido la mejor carrera que nos ha entregado en la parte final”.

Por otra parte, el asesor de Red Bull comentó que en el equipo no hay un piloto número uno, por lo que explicó qué debe hacer el mexicano si quiere ser campeón del mundo. “No tenemos ninguna condición de piloto número uno o dos. Pero es algo simple, si quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el tema. Por nosotros no hay obstáculo. No tenemos nada decido”, finalizó Helmut Marko.