Max Verstappen, líder del Mundial de F1, explota tras Monza: "Una auténtica mierda"

Red Bull Racing volvió a firmar un fin de semana decepcionante en la Fórmula 1. La escudería austriaca tuvo una Clasificación para el olvido en el Gran Premio de Italia y luego ni Max Verstappen ni Sergio Pérez fueron capaces de remontar para acercarse al podio en la carrera del domingo.

ver también Checo Pérez se sincera tras el GP de Italia: "No esperábamos que fuera tan mal"

Por el contrario, ‘Mad Max’ se tuvo que conformar con un P6 luego de verse perjudicado por una pésima parada de boxes de 6.2 segundos, mientras que Checo mantuvo su posición de largada (8°).

McLaren, por su parte, no pudo quedarse con la victoria -que fue para Charles Leclerc (Ferrari)-, aunque Oscar Piastri y Lando Norris se encargaron de completar el podio tras haber largado en los primeros dos puestos de la parrilla.

De esta manera, las Papayas se pusieron a ocho unidades en el Campeonato de Constructores, mientras que Lando recortó distancias en el Mundial de Pilotos y quedó a 62 puntos de Verstappen. Este panorama preocupa a Red Bull y Max terminó explotando luego de la carrera de Monza.

Max Verstappen no pudo ocultar su frustración luego de Monza (IMAGO)

El enojo de Max Verstappen tras el Gran Premio de Italia

Luego del decepcionante resultado de la carrera, Max Verstappen atendió a los medios en zona mixta y dijo sin pelos en la lengua: “Ha sido otra carrera dramática. No me gustó nada la estrategia y la parada en boxes fue una auténtica mierda. Tal como van las cosas, no vamos a ganar más carreras”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, se mostró pesimista sobre las posibilidades de que Red Bull vuelva a conseguir el doblete: “En este momento, ganar ambos campeonatos no es realista“.

Por último, dejó un mensaje contundente sobre el monoplaza: “El año pasado teníamos un gran coche, el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo inmanejable“.

ver también Confirmado: el experimentado piloto de la F1 que se pierde el GP de Azerbaiyán por sanción

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) – 303 puntos Lando Norris (McLaren) – 241 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 217 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 197 puntos Carlos Sainz (Ferrari) – 184 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) – 164 puntos Checo Pérez (Red Bull) – 143 puntos George Russell (Mercedes) – 128 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 50 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 24 puntos Nico Hulkenberg (Haas) – 22 puntos Yuki Tsunoda (RB) – 22 puntos Daniel Ricciardo (RB) – 12 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 8 puntos Oliver Bearman (Ferrari) – 6 puntos Kevin Magnussen (Haas) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 6 puntos Esteban Ocon (Alpine) – 5 puntos Zhou Guanyu (Kick Sauber) – 0 puntos Logan Sargeant (Williams) – 0 puntos Franco Colapinto (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 0 puntos

Publicidad