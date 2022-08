Después de la inactividad, la Fórmula 1 está de regreso. Este sábado tuvo lugar la clasificación para el Gran Premio de Bélgica, en el que Carlos Sainz obtuvo la pole position pese a quedar en el segundo lugar, ya que Max Verstappen fue penalizado. Detrás suyo, se ubicaron Checo Pérez y Fernando Alonso.

Checo Pérez llegó a la clasificación con buenas sensaciones después de liderar las Prácticas Libres 3, a las que no llegó de la mejor manera luego de un viernes con varias dudas respecto al nivel de su monoplaza. Asimismo, la jornada fue particular ya que muchos pilotos se encontraban penalizados, por lo que la chance de la pole position se abrió para otros que no acostumbran a luchar por el primer lugar.

En el comienzo de la jornada de clasificación, Checo Pérez quedó tercero, detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc. Por su parte, quienes no lograron avanzar a la Q2 fueron Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen y Nicholas Latifi.

En la siguiente instancia, el piloto mexicano ratificó que estaba para grandes cosas, ya que quedó a muy poca distancia de Max Verstappen, pero al estar penalizado el neerlandés, Checo parecía encaminarse hacia la pole position. De todas formas, Charles Leclerc se subió al primer puesto, aunque el monegasco también se encontraba penalizado. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Guanyu Zhpu, Lance Stroll y Mick Schumacher no accedieron a la Q3.

Clasificación final

Finalmente, todo se resolvió de manera favorable para Ferrari, que ubicó a Carlos Sainz detrás de Max Verstappen, garantizándole la pole al español. Checo Pérez (2°) perdió en su última vuelta la chance de quedar en primer lugar. Fernando Alonso (3°), Lewis Hamilton (4°), George Russell (5°) y Alex Albon (6°) estarán en las primeras tres filas de la parrilla, mientras que Lewis Hamilton (7°), George Russell (8°), Alexander Albon (9°) y Lando Norris (10°) completaron los primeros diez lugares.