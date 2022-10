La Fórmula 1 se encuentra en la cuenta regresiva antes de llevar a cabo el Gran Premio de Japón este domingo 9 de octubre, en el Circuito de Suzuka, en el marco de la continuidad de la temporada 2022. Sin embargo, un hecho inesperado encendió las alarmas en la máxima categoría del automovilismo internacional.

Esto se debe a que las autoridades de Japón le solicitaron a la población de dos regiones que evacuaran después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico. El proyectil no identificado sobrevoló el territorio japonés e impactó en el Océano Pacífico.

Según la oficina del Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, el misil pasó por encima de las prefecturas de Aomori y Hokkaido, que se encuentran en el norte del país. “Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Por favor evacuen a los edificios”, comunicó el gobierno nipón.

El lanzamiento generó preocupación debido a que Corea del Norte suele realizar los disparos de proyectiles con dirección al Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. En este escenario, desde Tokio convocaron a una reunión de emergencia para analizar la situación, ya que el régimen de Kim Jong-un no amenazaba a Japón desde hace más de cinco años.

¿Se puede suspender el GP de Japón de la F1 2022 por los misiles de Corea del Norte?

Hasta el momento, los directivos de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) no se pronunciaron sobre el hecho. No obstante, el evento no correría peligro debido a que las señales de alertas para la población y la situación de emergencia ya han finalizado.

Además, cabe destacar que el Circuito de Suzuka, que se encuentra en la ciudad homónima, está a más de 1.080 kilómetros de Aomori y a más de 1.100 de Hokkaido, las dos regiones en las cuales sobrevoló el misil balístico no identificado que fue lanzado por Corea del Norte.

¿Cuándo se corre el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1?

El GP de Japón se desarrollará este domingo 9 de octubre, en el Circuito de Suzuka, por la Jornada 18 de la F1 2022.

Horario por país de la carrera

México: 00:00 horas

Colombia: 00:00 horas

Ecuador: 00:00 horas

Panamá: 00:00 horas

Perú: 00:00 horas

Bolivia: 01:00 horas

Venezuela: 01:00 horas

Argentina: 02:00 horas

Brasil: 02:00 horas

Chile: 02:00 horas

Paraguay: 02:00 horas

Uruguay: 02:00 horas

España: 07:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas PT (sábado 8 de octubre) y 01:00 horas ET (domingo 9 de octubre)

Posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2022 antes del GP de Japón