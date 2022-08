Luego de demostrar toda su capacidad, talento y trabajo en equipo, Sergio Pérez se ganó el apoyo de la directiva de Red Bull Racing y le extendieron su contrato hasta final de temporada 2024 de la Formula 1. De esta manera, tendrá claras opciones de pelear por el título mundial con un coche competitivo y estando en el momento de más experiencia en todo su carrera. Pero, ¿después qué sucederá?

En el ambiente de la F1 nunca puedes dar nada por sentado, pero uno cree que si sigue a este nivel Checo completará su vínculo con la escudería austríaca sin demasiados problemas. Cuando llegue el 2025 y él tenga 35 años, entonces el deporte mexicano estará al pendiente de su siguiente movimiento. Todavía falta un largo camino por recorrer, pero el piloto ya dejó en claro cuál es su principal idea en el futuro.

"Tengo contrato (con Red Bull) hasta 2024, pero no pienso terminar mi carrera en ese momento. Soy muy joven para eso y todavía me divierto demasiado. Incluso si este deporte me demanda mucho tiempo. La Fórmula 1 es tu vida y no puedes dejar eso atrás", aseguró Sergio Pérez en plática con Sport Bilg. Así es: tenemos Checo para rato.

Aún así, a pesar de que a los 35 años se ve con fuerzas y motivación para seguir compitiendo al máximo nivel, sabe que esto no durará para siempre. De hecho, ya tiene una fecha estimativa de retiro: será luego de la temporada 2026 o 2027. Esto, porque no quiere llegar a la cuarta década sentado en un monoplaza, sino que para ese entonces su deseo es pasar tiempo con su familia.

"Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Formula 1, quiero hacer otras cosas en la vida. He hecho esto toda mi vida", explicó el mexicano en diálogo con Hugo Sánchez hace escasos meses.