A pesar de que se ha convertido en todo un referente de la Formula 1, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez y que vive uno de los mejores momentos de su carrera en el automovilismo, el volante tapatío ya tiene su plan de lo que desea hacer cuando decida despedirse de las pistas y por fin retirarse.

Y es que a pesar de lo que muchos puedan creer, el piloto de Red Bull comentó para CQ que prefiere darle prioridad a su vida privada, y por ello está preparado para alejarse por completo de los reflectores, por lo que no seguiría en algo vinculado con los autos o el deporte sino con el área empresarial.

“No, lo tengo muy claro; me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores. Yo, en lo personal, admiro muchísimo a Carlos Slim Domit, quien es un ejemplo que me ha guiado en la vida y quiero seguir por otro camino”, señaló Pérez, confesando que aún no tiene una fecha para que eso suceda, ya que hay pilotos que han llegado hasta los 40 años y siguen corriendo.

Ante esto el originario de Guadalajara, Jalisco, optaría por ser empresario, desde un sitio donde asegura podría apoyar a jóvenes pilotos: “Soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras. Me encantaría apoyar a nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad. Siempre he estado orgulloso de los pilotos mexicanos que me abrieron camino y dejaron huella, y buscaré apoyar a los que siguen”.