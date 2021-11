El piloto mexicano reveló que, a pesar de sus sueños, en este momento está comprometido con Red Bull y por ello no le importa ayudar a que el campeón de la F1 sea su compañero y no él.

La escudería Red Bull ya se alista para su siguiente prueba en el Gran Premio de Arabia Saudita, en lo que comienza a ser la recta final de la temporada de Formula 1, pues después de esta competencia sólo queda el Gran Premio de Abu Dabi, donde se decidirá quién es el nuevo campeón de la categoría.

Ante esto, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, insistió en que él hará todo lo que esté en sus manos para que su coequipero, Max Verstappen, consiga coronarse, pues ese ha sido el objetivo de la escudería desde que arrancó la campaña, en la que el tapatío había descartado obtener su primer título.

"Verstappen es el piloto del momento, él es muy fuerte. No es fácil ser su coequipero, pero pienso que estoy haciendo un buen trabajo. ¿Si es una temporada estresante? Sí, por supuesto. Nos acercamos al final, pero aún queda mucho por hacer", así lo reveló el originario de Guadalajara, Jalisco a Canal Plus.

Pérez reafirmó su compromiso con el equipo austriaco y a pesar de sus deseos, señaló que aún no era momento de cumplirlos: "Me hubiera gustado ganar más carreras, pero he tenido que adaptarme al equipo. Es todo un proceso con un coche tan competitivo. Ha tardado un poco más de lo que esperaba. Max es el que lucha por el campeonato. Yo no tengo problema en ayudarlo porque es de interés para todos".