Hoy es uno de los pilotos con mejor salario de toda la Formula 1, pero la realidad es que Sergio Pérez tuvo que pelear y mucho para llegar a donde está. Luego de años de sacrificio, el mexicano ingresó en la máxima competencia de automovilismo a nivel internacional en el año 2011: fue contratado por la escudería Sauber para ser compañero del japonés Kamui Kobayashi, quien era el corredor principal del equipo.

Las temporadas pasaron y Checo fue fichado por McLaren, Force India, Racing Point y en este 2021 por Red Bull Racing. Su salario fue aumentando debido a su crecimiento en la pista, algo totalmente previsible. Una pregunta muy interesante que se le hace a la mayoría de deportistas es en qué gastaron su primer sueldo importante, y esto es algo que tuvo que responder el fanático del América.

En diálogo con la revista GQ, Sergio Pérez confesó su gran pasión oculta: la de los relojes. "No soy muy cercano a la moda, no me gusta llevar marcas, pero con los relojes es otra historia. En un momento decidí que cada que me pasara algo muy especial o importante en mi vida, lo celebraría comprando un reloj. Buscaba darle un significado al hecho, sin importar tanto la pieza, sino recordar", explicó.

Más adelante reveló: "Compré un reloj con el primer sueldo de mi vida, en mi primer podio de F1, en mi primera victoria, en el nacimiento de mis hijos, en mi boda… Cada reloj representa algo en mi vida y en la carrera de México me regalaron uno creado para mí, así que estoy feliz de tener esa pieza para recordar ese día".

¿Cuánto cobra Sergio Pérez en Red Bull?

De acuerdo a números entregados por la prestigiosa revista Forbes, Sergio Pérez es el cuarto piloto mejor pagado en la Formula 1 actualmente. La tabla la lidera Lewis Hamilton con 46.74 millones de euros; lo sigue Max Verstappen con 21.25 millones de euros y cierra el podio Fernando Alonso, con la misma cantidad que el neerlandés. Checo aparece detrás, pero con una gran diferencia: tiene un sueldo de 4.25 millones de euros, pero en concepto de bonus se embolsa otros 11.05, por lo que cobra unos 15.30 millones.