Lewis Hamilton obtuvo el segundo puesto en el Gran Premio de México de la Formula 1, el cual le sirve de muy poco en la pelea por el título de pilotos. La razón por la que ni siquiera pudo intentar hacerle sombra a Max Verstappen en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue Sergio Pérez y la enorme estrategia que utilizó el equipo de Red Bull Racing. El británico se tuvo que enfocar en mantener el puesto durante toda la carrera y se olvidó por completo del neerlandés que lideró en soledad.

Una vez cruzó la meta, el siete veces campeón de la F1 confesó: "He tenido una gran lucha al final con Sergio (Pérez), pero he tenido esa presión muchas veces en el pasado y ha sido fácil gestionarla". Por supuesto que el mensaje apuntó a su enorme experiencia y no a una falencia del mexicano, pero aún así recibió algunos mensajes negativos en sus redes sociales y decidió aclarar la polémica a través de una historia de instagram.

"Solo quiero asegurarme de que la gente no malinterprete lo que dije. Tengo mucho respeto por Checo Pérez y pienso que está haciendo un extraordinario trabajo en su nuevo equipo. Ha mejorado mucho esta temporada y yo sé lo difícil que es progresar con un nuevo equipo, eso lleva tiempo", señaló con contundencia Lewis.

Más adelante explicó: "Mi comentario fue simplemente que seguir a otro auto en México es lo más difícil debido a la baja resistencia que todos tenemos. Grande Checo por mantener el juego limpio". Ante estas palabras, el piloto mexicano le citó la historia y le respondió: "Respeto, campeón".

Lewis Hamilton felicitó a Red Bull y Max Verstappen

Algo resignado por no poder pelear el primer lugar en el Gran Premio de México, Lewis Hamilton no vio mejor opción que halagar al equipo de Red Bull Racing y a su máximo competidor, Max Verstappen. Los felicitó por la victoria y alegó que su monoplaza es superior en esta temporada, por lo que dio a entender que Mercedes tiene poco que hacer para arrebatarle el título.