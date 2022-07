Sergio Pérez vs. George Russell: Mercedes humilla a Checo tras la polémica por el VSC

Sergio Pérez y George Russell son competidores directos y ya acumulan varios momentos de polémica en lo que va de la temporada 2022 de la Fórmula 1. El último de ellos fue en el Circuito Paul Ricard durante el último Gran Premio de Francia, cuando batallaban por el tercer lugar hasta que la intervención del Virtual Safety Car irrumpió para retrar al monoplaza de Guanyu Zhou.

En la vuelta 51 de 53, la bandera verde se hizo presente y ocurrió una falla en el sistema (reconocida luego por FIA) en la que el primer mensaje de finalización del VSC no se concretó, lo que dio lugar a un segundo mensaje. Pérez se vio desconcertado por la situación y el británico aprovechó para adelantarlo, relegándolo al cuarto puesto y empujándolo al enfado.

James Volwes, director de estrategia de la escudería de Mercedes, detalló cómo se lleva a cabo el proceso del Virtual Safety Car, dejando ver que George Russell hizo un gran trabajo y que Pérez pecó por no saber interpretar las señales de reanudación de la carrera.

"Normalmente, con un VSC el proceso es el siguiente: los pilotos y los equipos ven el mensaje de la FIA de finalización del VSC. Sabemos que en un mínimo de diez segundos y un máximo de quince segundos después la pista se pondrá en verde y se reanudará la carrera. Y es aleatorio a propósito para evitar que los pilotos se adelanten a esa condición. Aquí, en esta circunstancia, pasaron diez segundos, pasaron quince segundos y volvieron a pasar más y no pasó nada: todos los pilotos siguieron bajo esa condición de VSC", comenzó declarando.

"La FIA envió entonces un segundo mensaje de finalización del VSC, lo que significaba que ahora sabíamos que el proceso se reiniciaba y que al menos diez segundos después se reanudaría la carrera. Durante ese período en el que el VSC finaliza, los pilotos realizan una serie de ajustes para asegurarse de que están preparados para volver a correr, por ejemplo, poniendo la unidad de potencia en el modo correcto, colocando los neumáticos en un lugar adecuado y colocando los frenos en un lugar adecuado. Esa ventana de diez segundos se utiliza con gran efecto y cuando de repente has planeado una cosa y no pasa nada porque la carrera simplemente no se reanuda, se hace difícil o puede hacerse difícil para los pilotos y te toma desprevenido", añadió el miembro de Mercedes.

+ CUÁNDO Y DÓNDE VUELVE A CORRER SERGIO PÉREZ

"Creo que eso es lo que ocurrió en el caso de George y Pérez. George estuvo realmente bien en el segundo reinicio, tenía todo en su lugar y fue capaz de conseguir el salto y eso es lo que se vio: fue capaz de adelantar. Los pilotos tienen varios indicios de que la carrera se está reanudando: su tablero de instrumentos, por ejemplo, mostrará que el VSC ha sido eliminado y está en verde, pero también los paneles luminosos de la pista que se pueden ver en la televisión desaparecerán y pasarán a estar en verde, así que sabemos que la carrera se ha reanudado", concluyó.