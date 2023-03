Sergio Pérez no quedó para nada conforme tras las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. Y lo dejó notar.

El Gran Premio de Australia ya comenzó. En el inigualable Circuito de Albert Park, se llevaron a cabo las dos primeras prácticas y todos los pilotos pudieron testear sus monoplazas de cara a la carrera del domingo. El que no obtuvo los resultados deseados fue Sergio Pérez, quien viene de ganar en Arabia Saudita y quiere darle pelea a Max Verstappen, su compañero.

Los conductores de Red Bull Racing parten, nuevamente, como los máximos favoritos para posicionarse en lo más alto de la parrilla. Sin embargo, el fin de semana no empezó de la mejor manera para Checo. En el primer entrenamiento registró el tercer mejor tiempo (detrás de SuperMax y Lewis Hamilton); mientras que en el segundo tan solo pudo ser séptimo...

Las condiciones de la pista no fueron las mejores ya que comenzó a llover y se acumuló un poco de tráfico, algo que perjudicó notablemente al mexicano. Por eso, lanzó una dura confesión en plática con F1.com: "Fue un día complicado, sobre todo en la segunda práctica con tantos pilotos con problemas de GPS y bueno, fue un desastre".

Duro y directo. No se conforma con pequeñeces y quiere ganar absolutamente todas las carreras, por lo que este tipo de declaraciones seguramente gusten en la interna de la escudería austríaca. "No pude tener una vuelta (limpia) en la tarde. Hicimos algunos cambios que parecían funcionar en el sector uno y en el sector dos, pero bueno, no hay más que añadir realmente. Tendremos mucho que hacer en la tercera práctica, y entraremos algo ciegos a la carrera y será interesante", reconoció.

La tercera práctica y la etapa de clasificación serán fundamentales para ver dónde está parado Sergio Pérez. Si bien admitió que se siente "muy cómodo" en los sectores uno y dos, todavía tiene muchas cosas en las que trabajar si es que pretende darle cara a Max Verstappen, a quien le fue muy bien.