Atento, Checo Pérez: confirman que Red Bull le ofreció un asiento a Franco Colapinto

La temporada de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de llegar a su fin y los rumores sobre una posible salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing toman más y más fuerza con el correr de los días. El tapatío sigue sin conseguir buenos resultados y el crecimiento de otros jóvenes pilotos parecen ponerlo en la cuerda floja a pesar de que todavía tiene contrato con el equipo de Milton Keynes. Ahora, su principal amenaza parece ser Franco Colapinto.

El rookie argentino de Williams está superando ampliamente las expectativas en sus primeras carreras e incluso está dejando en evidencia a su compañero de equipo, Alexander Albon, quien viene de destrozar su coche en la FP1 del Gran Premio de México tras un choque con Oliver Bearman. Además, Colapinto no solo es brillante al volante, sino que también posee un carisma único en el paddock, un combo más que atractivo para la F1.

En este contexto, Franco ya fue puesto en el radar de Kick Sauber -única escudería con asiento vacante- y RB. Sin embargo, ahora la prensa internacional confirma que Red Bull le ofreció un puesto, una operación que terminaría con Checo Pérez afuera del equipo. Puntualmente, Sky Sports Italia informó en la noche del viernes: “La propuesta está ahí, Milton Keynes (sede de Red Bull Racing) le ofreció un asiento. Pero la carta es de Williams que lo tiene en su programa Junior desde hace dos años y no es seguro que estén dispuestos a cederlo”.

Resultados de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Gran Premio de Italia: 12°

Gran Premio de Azerbaiyán: 8° (+4 puntos)

Gran Premio de Singapur: 11°

Gran Premio de Estados Unidos: 10° (+1 punto)

Franco Colapinto en la FP1 del Gran Premio de México (Getty Images)

Checo Pérez no es optimista de cara al Gran Premio de México 2024

A pesar de que hay grandes expectativas por el resultado de Sergio este fin de semana, el oriundo de Guadalajara no se mostró contento luego de la jornada del viernes y fue realista. “No me siento muy bien, tenemos algunos problemas con la conducción a baja velocidad. Aún nos queda trabajo por hacer, estamos muy lejos de la cabeza”, manifestó Checo en declaraciones recogidas por Motorsport. Y completó: “Me gustaría que fuéramos un poco más competitivo para el público, pero no es el caso, por desgracia“.

¿Desde cuándo Checo Pérez no se sube al podio en la Fórmula 1?

Si bien en 2023, y en el inicio de 2024, esto fue moneda corriente. Las cosas cambiaron en la segunda mitad de la temporada. Para ser más precisos, Checo Pérez no logra subirse a un podio de la Fórmula 1 desde el 21 de abril, fecha en la que finalizó tercero en la carrera del Gran Premio de China, por detrás de Max Verstappen y Lando Norris.