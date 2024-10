Los rumores sobre una posible salida de Checo Pérez de Red Bull Racing se han convertido en moneda corriente dentro de la Fórmula 1. Si bien el tapatío finalizó segundo en el Mundial de Pilotos del 2023, en esta temporada las cosas cambiaron drásticamente y su continuidad en la escudería fue puesta bajo la lupa durante el reciente receso veraniego.

Finalmente, en Milton Keynes tomaron la decisión de mantenerlo hasta fin de año, pero hay quienes creen que Sergio podría no seguir en Red Bull en 2025. Todo esto se potenció con las recientes declaraciones de Helmut Marko (asesor del equipo austriaco), quien aseguró que existen conversaciones con el manager de Oscar Piastri -de McLaren- para un posible fichaje. No obstante, ahora el australiano se encargó de desmentirlo.

Oscar Piastri descartó fichar por Red Bull Racing en un futuro cercano

Piastri fue consultado por los rumores de Red Bull durante la conferencia de prensa del Gran Premio de México, pero fue muy claro: “Todos sabemos que (Helmut) Marko dice muchas cosas a la prensa. No hay nada de cierto en ello. Estoy muy, muy contento de estar donde estoy. El equipo me ha apoyado muchísimo, me ha dado la oportunidad de entrar en la F1 y estoy en un buen lugar en las clasificación, así que estoy muy contento hoy por hoy”.

Oscar Piastri, piloto de McLaren (IMAGO)

Oscar Piastri es uno de los mejores pilotos de la parrilla actualmente con apenas 23 años y en algunas carreras ha demostrado incluso estar por encima de su compañero de equipo, Lando Norris. Juntos ya llevaron a McLaren a lo más alto del Campeonato de Constructores y todo apunta a que el dominio de las ‘Papayas’ continuará también en 2025.

El optimismo de Oscar Piastri de cara a ganar el Campeonato de Constructores de la F1

También en conferencia de prensa, Piastri aseguró que cree que McLaren puede ganar la mayoría de las carreras que restan , pero también advirtió: “No podemos ignorar que Ferrari está muy fuerte últimamente y que Red Bull parece haber reencontrado la competitividad, pero no creo que deban sonar las alarmas” .

“Eso sí, deberemos exprimir el máximo de nuestras posibilidades. Estamos en cabeza del Campeonato de Constructores y obviamente queremos conservar esta posición hasta el final“, completó. Además, sobre la performance en Austin, dijo: “Nuestro ritmo allí no fue bueno, pero no creo que fuera pésimo, como muchos han dicho. Pero cuando Norris viene de ganar en Singapur con 20” de ventaja”.