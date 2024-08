El exjefe de la F1 no se inclinó ni por Lewis Hamilton ni por Michael Schumacher.

La Fórmula 1 ha cambiado enormemente desde sus inicios hasta la actualidad y, al igual que sucede en otros deportes, se hace difícil elegir al mejor piloto de la historia. En cuanto a resultados, muchos coinciden en que Lewis Hamilton y Michael Schumacher deberían estar en la cima de ese debate por ser quienes comparten el récord de más Mundiales obtenidos, con siete. Sin embargo, no todos piensan igual.

En esta discusión también suelen colarse emblemas de la máxima categoría del automovilismo como Alain Prost, Juan Manuel Fangio o Ayrton Senna, pero Bernie Ecclestone -exjefe de la Fórmula 1- sorprendió al elegir a otro piloto de la actual parrilla: Max Verstappen (Red Bull Racing).

A sus 26 años, ‘Mad Max’ ya ganó tres Campeonatos de Pilotos de la F1 y va camino a su cuarto Mundial en la temporada 2024. A falta de 10 carreras, Verstappen posee una ventaja de 78 puntos sobre Lando Norris (McLaren) y, a pesar del bajón de Red Bull, parece ser un colchón suficiente para que el neerlandés sume un nuevo título a su palmarés.

Verstappen es el piloto favorito de Ecclestone (Getty Images)

El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, según Bernie Ecclestone

“Max (Verstappen) ya es el mejor piloto de todos los tiempos, eso es seguro. Solía decir Alain Prost, pero ahora creo que es Max…”, aseguró Ecclestone en diálogo con Daily Mail en septiembre de 2023. Sin embargo, explicó las razones de su elección: “Es el más brillante en términos de sacar el máximo partido al monoplaza”.

Por último, entabló una comparación con Lewis Hamilton: “En mi lista de preferencias Max está por delante de Lewis, son muy diferentes. Si Lewis termina de competir, podría ir a un mundo nuevo, el entretenimiento, el espectáculo, la moda…, pero no puedo imaginar eso con Max. Él es uno de los nuestros”.

Bernie Ecclestone también eligió a sus pilotos jóvenes favoritos en la Fórmula 1

Sacando a Verstappen, a quien coloca en lo más alto del podio histórico, Ecclestone también destacó a dos pilotos de la nueva camada.“George Russell me encanta. Es sumamente talentoso. Y si yo fuera el dueño de un equipo, creo que me haría cargo del chico australiano (por Oscar Piastri). Es muy bueno”, afirmó. Para luego reforzar: “Pero Max es el mejor que he visto en mi vida”.