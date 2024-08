La continuidad de Sergio Pérez en Red Bull Racing fue una de las grandes noticias durante el parón de la Fórmula 1. Su bajo rendimiento en los Grandes Premios de Hungría y Bélgica parecía haber sentenciado su futuro y muchos ya hablaban de que pilotos como Daniel Ricciardo o Liam Lawson podían tomar su asiento a partir de Países Bajos. No obstante, para sorpresa de muchos, Checo fue confimado para lo que resta de la temporada.

Tras la noticia, el portal ‘F1 Insider’ dio a conocer que Liberty Media había influido en la decisión de Red Bull, alegando que podrían sufrir importantes pérdidas en el GP de México sin la presencia de Checo en el paddock. No obstante, Helmut Marko desmintió eso días después y aseguró que el mexicano seguía siendo la mejor opción para finalizar el 2024.

Ahora bien, algunos no se creen del todo las palabras del asesor austriaco y siguen atribuyendo la permanencia de Sergio a los ingresos económicos que le genera a la escudería. El último en hacerlo fue Mitch Evans, subcampeón de la Fórmula E.

Mitch Evans justificó la continuidad de Checo Pérez basándose en el dinero (IMAGO)

La razón extradeportiva por la que Checo Pérez sigue en Red Bull, según Mitch Evans

El piloto neozelandés de 30 años nunca pudo llegar a la Fórmula 1 y ahora atribuye la continuidad de Checo a los ingresos que aporta. En una entrevista con Total Motorsport, aseguró: “Muchos de los que consiguen una oportunidad, aportan dinero. Mira a Sergio Pérez, sigue trayendo dinero a Red Bull y no puedes competir contra eso. No es un mal piloto, pero no compites contra él por eso”.

No conforme con ello, completó: “Es difícil ir contra un piloto por méritos propios. Muchos ex de Fórmula 1 han venido a la Fórmula E y se han llevado un baño de realidad”. Por último, reflejó su frustración por no haber tenido una oportunidad en la máxima categoría: “Llegué a ser más rápido que los pilotos oficiales, pero no sirve de nada”.

