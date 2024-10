Lewis Hamilton es, desde hace más de una década, uno de los pilotos más convocantes de la Fórmula 1. Sin embargo, en 2025 habrá un importante valor agregado alrededor de la figura del siete veces campeón de la categoría: su debut con Ferrari.

Luego de 12 exitosos años con Mercedes, Lewis se pondrá el mono rojo para intentar conseguir su octavo Campeonato Mundial de Pilotos. De conseguirlo, superaría a Michael Schumacher y pasaría a ostentar el récord en solitario de la mano de la escudería más emblemática.

La expectativa por los aficionados del automovilismo por verlo en esta nueva aventura es muy grande y lo cierto es que ese histórico estreno con el equipo de Maranello está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, un emblema de Ferrari criticó el fichaje de Hamilton y sorprendió a todos.

Mattia Binotto criticó la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari

El flamante jefe de Audi estuvo 24 años en Ferrari y conoce la escudería como la palma de su mano. Dicha experiencia lo convierte en una voz autorizada para hablar del ‘Cavallino Rampante’. Sin embargo, su opinión sobre la incorporación de Lewis llamó la atención.

En diálogo con el medio Motorsport, Binotto sentenció: “Yo no habría fichado a Lewis, habría puesto los ojos en otros pilotos. Y si Charles Leclerc es el talento, es quien de alguna manera creo que debería llevarse los méritos”.

Mattia Binotto en el podio junto a Carlos Sainz, Charles Leclerc y Lewis Hamilton (IMAGO)

¿Quién será el segundo piloto de Kick Sauber?

Binotto ya se encuentra liderando el proyecto de Audi desde ahora y una de las decisiones más importantes que debe tomar es la de elegir a un piloto para ocupar el asiento vacante de cara al 2025.

Por ahora, el único confirmado es Nico Hülkenberg y hay distintas opciones para la segunda butaca. Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y Mick Schumacher luchan por ese asiento, pero Mattia se refirió puntualmente a este último.

“Sin duda, lo estamos evaluando. Me he reunido con él y he hablado con él, le conozco desde hace mucho tiempo por haber formado parte de la Ferrari Driver Academy. Conozco sus méritos y ventajas, es uno de los nombres que tenemos en mente”, dijo Binotto sobre Mick Schumacher.

