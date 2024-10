Sergio Pérez no tiene su asiento asegurado para 2025. Red Bull Racing consideró reemplazarlo durante el receso de verano luego de una cadena de malos resultados, pero finalmente Christian Horner y Helmut Marko tomaron la decisión de mantenerlo hasta el final del campeonato de la Fórmula 1. No obstante, esto no se extiende hasta 2025.

ver también Helmut Marko le da una pésima noticia a Checo Pérez en Red Bull: ¿Lo reemplazan?

Checo estuvo cerca de conseguir un podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero un choque con Carlos Sainz en la penúltima vuelta le quitó esa posibilidad y quedó lejos de los primeros puestos en Singapur.

Mientras tanto, su compañero de equipo –Max Verstappen– sí se subió al podio con el mismo coche y dejó en evidencia la diferencia entre los dos pilotos. En este contexto, los rumores sobre una posible salida de Pérez volvieron a tomar fuerzas, sobre todo después de las declaraciones de Helmut Marko.

Publicidad

Publicidad

El asesor austriaco fue consultado por la continuidad de Verstappen en 2025, a lo que respondió que sí y que idealmente será junto a un piloto joven como compañero. Ahora bien, en las últimas horas Juan Pablo Montaya (tercero en los Campeonatos Mundiales de F1 2002 y 2003) explicó la razón por la cual Red Bull todavía mantiene a Checo a pesar de los malos resultados.

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1 (IMAGO)

ver también El día que Julio César Chávez conoció a Checo Pérez: "Bájale hijo de tu..."

Juan Pablo Montoya asegura que Checo Pérez sigue en Red Bull por marketing

“Pérez para Red Bull es enorme en términos de relación calidad-precio. Para Red Bull en sí, vendiendo en América Latina, en México y en Estados Unidos. Mira los números. Pregunte por ahí y verá los números; son decenas de millones de dólares los que ha aportado a Red Bull. Así que esa es una gran consideración”, aseguró Juan Pablo Montoya sobre Checo en diálogo con Gambling Zone.

Publicidad