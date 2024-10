Julio César Chávez es una de las figuras más emblemáticas del deporte mexicano. El oriundo de Sonora inspiró a toda una generación de boxeadores, pero también a deportistas de otras disciplinas que tenían el mismo objetivo: dejar la bandera de México en lo más alto.

Durante muchos años fue una auténtica superestrella en el país y la posibilidad de conocerlo incluso después de retirado provoca una gran ilusión en cualquier mexicano que esté ligado al deporte. Ahora bien, cuando le tocó coincidir por primera vez con Sergio Pérez terminó a los insultos a pesar de la emoción inicial de Checo.

Actualmente el piloto de Red Bull es una figura asentada en la Fórmula 1 y ya tiene 34 años. Sin embargo, cuando conoció a Julio César Chávez todavía era un adolescente y terminó causando una ‘mala impresión’ en un Chávez que no quedó para nada contento.

¿Cómo fue el día que Julio César Chávez conoció a Checo Pérez?

La leyenda del boxeo pasó por el programa ‘Esto’ y contó cómo fue el día que conoció a Checo Pérez. “Nunca se me va olvidar ese día que lo conocí en el Autódromo. Recuerdo que fui a un evento y estaba Checo allí, tenía unos 15 o 16 años creo. Y me dijo: ‘Súbete a mi carro’. Estaba muy emocionado de conocerme”, comenzó su narración, pero las cosas no terminaron bien.

“Me subí con él, yo en ese entonces andaba medio ‘pedito’. Ya cuando comenzó a 200 o 300 km/h le dije: ‘¡Ey, bájale hijo de tu chingada madre! Me vas a matar cabrón’. Me bajé bien nervioso y le dije: ‘Ya no me subo otra vez. Vete a la chingada‘”, completó la anécdota entre risas.

