Fecha, hora y cómo ver EN VIVO la última semana de los test de la F1 en Bahréin

La primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Los pilotos ya probaron los nuevos coches en los test de pretemporada de Barcelona y Bahréin, pero ahora falta el último shakedown (también en Sakhir) antes del estreno oficial en Melbourne, Australia.

Mercedes mostró un leve dominio con un nuevo reglamento que no ha sentado bien en algunos de los pilotos más importantes. Sin embargo, tendrán tres días más de ensayos en el Circuito Internacional de Bahréin para llegar con la mejor preparación posible a la primera carrera con fecha del 8 de marzo (7 de marzo en México).

Fecha y hora del segundo shakedown en Bahréin

Día 1 : miércoles 18 de febrero de 01:00 a 10:00 hs del centro de México (pausa a la 05:00 hs.

: miércoles 18 de febrero de 01:00 a 10:00 hs del centro de México (pausa a la 05:00 hs. Día 2 : jueves 19 de febrero de 01:00 a 10:00 hs del centro de México (pausa a la 05:00 hs.

: jueves 19 de febrero de 01:00 a 10:00 hs del centro de México (pausa a la 05:00 hs. Día 3: viernes 20 de febrero de 01:00 a 10:00 hs del centro de México (pausa a la 05:00 hs.

Dónde ver la Fórmula 1 en México

Los derechos de la F1 fueron adquiridos por Grupo Televisa hasta 2028. Puntualmente, los eventos estarán disponibles en Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports.

Además, los usuarios también cuentan con la opción de suscribirse F1 TV. A través de esta plataforma de streaming, los aficionados tiene acceso a todas las transmisiones de las carreras, con múltiples opciones de visualización y contenido exclusivo.

¿Checo Pérez participiará de los últimos test de pretemporada de la F1?

Sí, al igual que sucedió en Barcelona y en la primera tanda de Bahréin, Checo Pérez estará nuevamente a bordo del Cadillac para terminar de ajustar detalles antes del primer Gran Premio (Australia) en marzo.