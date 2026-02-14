La pretemporada de la Fórmula 1 ha dejado dos bandos muy marcados: los que están en contra del nuevo reglamento y los que tienen la cabeza puesta en adaptarse para conseguir el mejor resultado posible. El primero es liderado por Max Vertstappen, quien catalogó a esta nueva F1 como la “Fórmula E con esteroides”.
Sin embargo, Max no está solo. Y es que otros experimentados pilotos como Lewis Hamilton o Checo Pérez también evidenciaron su descontento con los nuevos motores híbridos. No obstante, Lando Norris se posicionó en la vereda opuesta y ahora George Russell se sumó al vigente campeón.
Lando había invitado a Verstappen a retirarse de la Fórmula 1 y manifestó: “Nos pagan una cantidad irrisoria por conducir, así que, al final, no hay queja alguna“. Ahora, George Russell -de Mercedes- le echó leña al fuego con su última declaración para Motorsport.
George Russell platicó con la prensa en Bahréin (GETTY IMAGES)
“Tememos el privilegio de estar en esta posición, y yo sólo quiero ganar. Un piloto que ha ganado mucho como Max quiere el mejor coche, pero se puede ir a Nordschleife si quiere”, aseguró Russell. Así, también invitó a Verstappen a abandonar el Gran Circo de manera indirecta.
¿Se quieren quitar una amenaza de encima?
Max Verstappen ha ganado cuatro de los últimos cinco campeonatos de la Fórmula 1 y es una amenaza para cualquier aspirante al título, incluso sin contar con el mejor coche. En este contexto, no resultado extraño que Lando Norris y George Russell quieran quitarlo del camino con este tipo de declaraciones.
El propio piloto neerlandés ya anticipó en varias oportunidades que no se visualiza en la Fórmula 1 hasta la edad de Fernando Alonso o Lewis Hamilton, por lo que su retiro de la máxima categoría podría ser más bien repentino y no a una edad tan avanzada.
