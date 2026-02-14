Es tendencia:
George Russell también le contesta a Verstappen y crece la polémica en la F1

El piloto de Mercedes le sugirió al tetracampeón de Red Bull Racing que cambie de categoría si no está contento en la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

George Russell también arremetió contra Max Verstappen
© GETTY IMAGESGeorge Russell también arremetió contra Max Verstappen

La pretemporada de la Fórmula 1 ha dejado dos bandos muy marcados: los que están en contra del nuevo reglamento y los que tienen la cabeza puesta en adaptarse para conseguir el mejor resultado posible. El primero es liderado por Max Vertstappen, quien catalogó a esta nueva F1 como la “Fórmula E con esteroides”.

Sin embargo, Max no está solo. Y es que otros experimentados pilotos como Lewis Hamilton o Checo Pérez también evidenciaron su descontento con los nuevos motores híbridos. No obstante, Lando Norris se posicionó en la vereda opuesta y ahora George Russell se sumó al vigente campeón.

Lando había invitado a Verstappen a retirarse de la Fórmula 1 y manifestó: “Nos pagan una cantidad irrisoria por conducir, así que, al final, no hay queja alguna“. Ahora, George Russell -de Mercedes- le echó leña al fuego con su última declaración para Motorsport.

Tememos el privilegio de estar en esta posición, y yo sólo quiero ganar. Un piloto que ha ganado mucho como Max quiere el mejor coche, pero se puede ir a Nordschleife si quiere, aseguró Russell. Así, también invitó a Verstappen a abandonar el Gran Circo de manera indirecta.

¿Se quieren quitar una amenaza de encima?

Max Verstappen ha ganado cuatro de los últimos cinco campeonatos de la Fórmula 1 y es una amenaza para cualquier aspirante al título, incluso sin contar con el mejor coche. En este contexto, no resultado extraño que Lando Norris y George Russell quieran quitarlo del camino con este tipo de declaraciones.

El propio piloto neerlandés ya anticipó en varias oportunidades que no se visualiza en la Fórmula 1 hasta la edad de Fernando Alonso o Lewis Hamilton, por lo que su retiro de la máxima categoría podría ser más bien repentino y no a una edad tan avanzada.

En síntesis

  • George Russell sugirió a Max Verstappen correr en Nordschleife si no está conforme.
  • El piloto Max Verstappen ha ganado cuatro de los últimos cinco campeonatos de Fórmula 1.
  • Lando Norris y George Russell defendieron el nuevo reglamento frente a las críticas de Verstappen.
