El experimentado piloto todavía no renovó con la escudería suiza, pero todavía sueña con permanecer en la F1.

Kick Sauber sigue siendo el único equipo de la Fórmula 1 que tiene un asiento disponible para la próxima temporada. Nico Hülkenberg ya fue confirmado como fichaje para 2025, pero todavía hay algunos pilotos que compiten entre sí para ocupar esa segunda butaca.

ver también El gran elogio de Guenther Steiner, exjefe de Haas, para Franco Colapinto

Si bien se mencionaron varios nombres, una de las opciones que suena con más fuerza es Valtteri Bottas. El finlandés es actualmente piloto de la escudería y no ha conseguido buenos resultados. Sin embargo, sueña con alcanzar la renovación y le mete presión a Mattia Binotto.

El director italiano fue el elgido para comandar el proyecto que a partir de 2026 pasará a ser Audi y ahora Bottas le dedicó un amenazante mensaje para inclinar su decisión en una entrevista con la web oficial de la F1: “Hemos sido rivales en el pasado cuando yo estaba en Mercedes, cuando él estaba en Ferrari, y yo se lo ponía difícil. Él sabe que es mejor tenerme de su lado que en contra“.

Publicidad

Publicidad

Mattia Binotto con la indumentaria de Kick Sauber (IMAGO)

Mick Schumacher no correrá en Kick Sauber

El hijo del siete veces campeón de la Fórmula 1 formaba parte de la lista de candidatos para ocupar el asiento vacante en Kick Sauber (Audi a partir de 2026). No obstante, según el diario Bild, Mattia Binotto decidió no avanzar por Mick Schumacher y es un hecho que no se vestirá de verde en la próxima temporada.

ver también Confirmado: el piloto de la Fórmula 1 que dejó su asiento en medio de la temporada

Candidatos a ocupar el segundo asiento de Kick Sauber en 2025

Valtteri Bottas

Franco Colapinto

Gabriel Bortoleto

Publicidad