Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La positiva actualización sobre la salud de Michael Schumacher: puede sentarse en silla de ruedas

El 29 de diciembre de 2013 quedó grabado a fuego como la fecha en la que la vida del heptacampeón de la Fórmula 1 cambió para siempre.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Michael Schumacher mejoró su estado de salud
© GETTY IMAGESMichael Schumacher mejoró su estado de salud

La Fórmula 1 regresó este lunes 26 de enero con los test de pretemporada en Barcelona, pero la noticia más importante en el mundo del automovilismo la protagonizó nada más y nada menos que el heptcampeón del mundo Michael Schumacher.

Publicidad

El estado del emblemático expiloto alemán es reservado desde aquel fatídico accidente que sufrió esquiando en los Alpes franceses el 29 de diciembre de 2013. Un fuerte golpe en el cráneo le provocó lesiones cerebrales severas y lo mantuvo en coma inducido hasta junio de 2014.

Desde entonces, lo poco que se sabe fue revelado por su familia, aunque es un hecho que ya no puede valerse por sí mismo. Ahora bien, en las últimas horas desde Daily Mail confirmaron mejorías en la salud del siete veces campeón de la Fórmula 1.

Michael Schumacher, con Ferrari, en el GP de Australia 2005 (GETTY IMAGES)

Michael Schumacher, con Ferrari, en el GP de Australia 2005 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Según Jonathan McEvoy -quien visitó la residencia en la que se encuentra el alemán- Schumacher “ya no está postrado en una cama”. Además, confirmó que Michael puede sentarse en silla de ruedas y logra entender lo que sucede a su alrededor, aunque no todo.

Además, otra fuente de Daily Mail contó que Michael Schumacher se comunica a través de parpadeos y sigue mostrando avances graduales. A sus 57 años, el Káiser está experimentando mejorías, una gran noticia para todos sus seguidores y amantes del automovilismo.

Flavio Briatore deposita toda su confianza en Franco Colapinto: “No es el niño del año pasado”

ver también

Flavio Briatore deposita toda su confianza en Franco Colapinto: “No es el niño del año pasado”

En síntesis

  • Michael Schumacher ya no está postrado en cama, según reportó Daily Mail.
  • El heptacampeón logra sentarse en silla de ruedas y comunicarse mediante parpadeos.
  • Jonathan McEvoy confirmó que el alemán de 57 años entiende su entorno.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Juninho Vieira habló de Efraín Juárez y contó sus objetivos en Pumas
Pumas de la UNAM

Juninho Vieira habló de Efraín Juárez y contó sus objetivos en Pumas

Sigue EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Taawon
Futbol Internacional

Sigue EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Taawon

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, envió advertencia a América por Raphael Veiga
América

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, envió advertencia a América por Raphael Veiga

James Rodríguez recibió la oferta que tanto esperaba
Futbol Internacional

James Rodríguez recibió la oferta que tanto esperaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo