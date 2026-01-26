La Fórmula 1 regresó este lunes 26 de enero con los test de pretemporada en Barcelona, pero la noticia más importante en el mundo del automovilismo la protagonizó nada más y nada menos que el heptcampeón del mundo Michael Schumacher.

El estado del emblemático expiloto alemán es reservado desde aquel fatídico accidente que sufrió esquiando en los Alpes franceses el 29 de diciembre de 2013. Un fuerte golpe en el cráneo le provocó lesiones cerebrales severas y lo mantuvo en coma inducido hasta junio de 2014.

Desde entonces, lo poco que se sabe fue revelado por su familia, aunque es un hecho que ya no puede valerse por sí mismo. Ahora bien, en las últimas horas desde Daily Mail confirmaron mejorías en la salud del siete veces campeón de la Fórmula 1.

Según Jonathan McEvoy -quien visitó la residencia en la que se encuentra el alemán- Schumacher “ya no está postrado en una cama”. Además, confirmó que Michael puede sentarse en silla de ruedas y logra entender lo que sucede a su alrededor, aunque no todo.

Además, otra fuente de Daily Mail contó que Michael Schumacher se comunica a través de parpadeos y sigue mostrando avances graduales. A sus 57 años, el Káiser está experimentando mejorías, una gran noticia para todos sus seguidores y amantes del automovilismo.

