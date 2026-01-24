Alpine presentó oficialmente su coche para 2026 con ilusiones renovadas. El equipo de Enstone fue la gran decepción de la temporada pasada de la Fórmula 1, pero este año prometen dar pelea con su nueva unidad de potencia provista por Mercedes.

La escudería francesa enfocó gran parte del 2025 en construir un coche competitivo con las especificaciones del nuevo reglamento que entró en vigencia este año. En este contexto, todos en Alpine confían en tener un año positivo con Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos titulares.

El piloto argentino tendrá su primera temporada completa en la Máxima luego de haber reemplazado a Logan Sargeant en Williams (2024) y a Jack Doohan en Alpine (2025). Tras un año difícil sin puntos, Flavio Briatore deposita nuevamente su confianza en él y no planea reemplazarlo.

Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto en la presentación del A526 (@AlpineF1Team)

El asesor ejecutivo de Alpine -y máximo responsable del ascenso de Colapinto en la escudería- dijo en diálogo con Motorsport: “Este año ves la cara de Franco y está mucho más maduro. Ya no es como el niño que teníamos el año pasado“.

Asimismo, sostuvo sobre el joven piloto argentino: “El año pasado había muchas expectativas, esto y aquello. Todo no se manejó de la mejor manera“. Y completó: “Solo necesita manejar el auto y clasificar usando su talento, no conducirlo de manera emocional. Está creciendo. Es muy bueno en la fábrica“.

Flavio Briatore no quiere reemplazar a Franco Colapinto

En rueda de prensa, el directivo italiano fue consultado sobre las posibilidades de Paul Aron -piloto de reserva de Alpine- de ganarse un lugar en la Fórmula 1. Sin embargo, Briatore respondió con risas de por medio: “Me olvidé el botón de cambiar pilotos, lo perdí”.

Con esto, Flavio dejó en claro que tiene confianza plena en Colapinto, a quien le renovaron a fines de 2025 luego de superar en más de una oportunidad al piloto estrella del equipo, Pierre Gasly. ¿Podrá sumar puntos Franco en 2026?

