Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en este siglo. El español debutó en la máxima categoría del automovilismo en 2001 con Minardi F1 Team, un equipo que ya no existe.

Fernando Alonso fue campeón de la Fórmula 1 en 2005 y 2006 con Renault y también fue subcampeón en 2010, 2012 y 2013. Actualmente, con 43 años, el español es el piloto más añejo de la parrilla.

El dos veces campeón ha competido con grandes pilotos desde su debut en la máxima categoría como Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Max Verstappen, entre otros.

Por su enorme trayectoria, por sus títulos y por su sabiduría en la Fórmula 1, Fernando Alonso es una palabra autorizada como para dar su opinión acerca de los mejores pilotos en la categoría.

¿Quiénes son los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Fernando Alonso?

“Es difícil marcar un top 5 de pilotos, pero diría Schumacher, Fangio, Senna, Prost y Hamilton“, confesaba Fernando Alonso en 2018, cuando Lewis Hamilton estaba cerca de ganar su quinto título.

En ese momento el español todavía no había competido con Max Verstappen. “Max Verstappen es ahora el mejor piloto y parece que no tiene puntos débiles. No tiene fines de semana malos ni comete ningún error, no tiene cosas que tú puedas aprovechar”, comentó Fernando Alonso a mediados de 2023.

