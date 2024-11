Max Verstappen fue el piloto del día en la Fórmula 1. Este domingo, en el Gran Premio de Brasil, el neerlandés vio como se apagaron los semáforos desde el puesto 17 y terminó ganando, lo que le permitió sacar una ventaja considerable en el campeonato de pilotos para empezar a concretar su cuarto título. Allí mantiene una gran batalla con Lando Norris, el británico que dejó pasar una buena oportunidad y no le pudo dar una alegría a sus periodistas coterráneos, quienes no se hicieron presentes en la conferencia de prensa posterior a la competencia, lo que les generó recibir un mensaje por parte del campeón.

ver también El cruce entre Franco Colapinto y el ingeniero de Williams antes de su choque en el Gran Premio de Brasil

Los reporteros desean ver brillar al joven Lando, pero Max luce imparable pese a no tener el mejor auto de todos. Todavía quedan tres carreras y se espera que más pronto que tarde el neerlandés pueda asegurar su nuevo título mundial. El año que viene la historia puede ser distinta y más si se tiene en cuenta la gran evolución que ha tenido McLaren con ambos pilotos, pero por lo pronto el campeonato parece tener su primer lugar bastante encaminado.

“Una pregunta rápida. Aprecio que estén ustedes acá pero, ¿qué pasó con los periodistas británicos? ¿Tuvieron que ir al aeropuerto o no saben dónde queda la sala de prensa?”, soltó Max con mucha rapidez.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Max Verstappen a los periodistas británicos

ver también Checo Pérez describió su carrera en el Gran Premio de Brasil con una frase contundente

Verstappen se caracteriza por no callarse nada fuera de la pista y por eso no dudó ni un segundo a la hora de ser irónico con los periodistas británicos que no estuvieron en la conferencia de prensa, en la que también participaron Esteban Ocon y Pierre Gasly. Los pilotos de Alpine completaron el podio y presenciaron las palabras de su colega riendo y tomando con humor el momento.

La tabla del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull) – 393 puntos Lando Norris (McLaren) – 331 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 307 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 262 puntos Carlos Sainz (Ferrari) – 244 puntos George Russell (Mercedes) – 192 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) – 190 puntos Checo Pérez (Red Bull) – 151 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 62 puntos Nico Hulkenberg (Haas) – 31 puntos Yuki Tsunoda (RB) – 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 24 puntos Esteban Ocon (Alpine) – 23 puntos Kevin Magnussen (Haas) – 14 puntos Alexander Albon (Williams) – 12 puntos Daniel Ricciardo (RB) – 12 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas) – 7 puntos Franco Colapinto (Williams) – 5 puntos Liam Lawson (RB) – 4 puntos Zhou Guanyu (Kick Sauber) – 0 puntos Logan Sargeant (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 0 puntos

Publicidad