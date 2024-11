Checo Pérez finalizó 11° en el Gran Premio de Brasil y llegó a su segunda carrera consecutiva sin sumar puntos en el campeonato de la Fórmula 1. El mexicano nuevamente no obtuvo un buen resultado ni para el piloto ni para el equipo en lo que fue un fin de semana impredecible en Interlagos.

El tapatío largó 12° en la carrera que ganó Max Verstappen y en la primera curva perdió algunas posiciones. La lluvia fue la protagonista del día y por esto se produjeron numerosos choques y despistes de los pilotos. En este contexto, Checo Pérez no logró conseguir un buen resultado y lo expresó de manera sincera.

ver también Tabla de posiciones de la F1 tras el triunfo de Max Verstappen en la carrera del GP de Brasil 2024

“La salida fue un desastre total. Un desastre porque en ese momento no sabíamos que podíamos cambiar los neumáticos hasta el último momento y no hubo tiempo de cambiarlos y empezamos la carrera con los neumáticos muy fríos y como no había nadie delante de mí, arranqué y me metí en un agujero de agua”, comenzó explicando Checo Pérez luego de la carrera.

Publicidad

Publicidad

La lluvia empeoró en un momento del Gran Premio de Brasil y había mucha agua en la pista. Por eso mismo, Checo Pérez fue a los boxes y Red Bull le colocó neumáticos de lluvia al mexicano, en lo que parecía que sería una ventaja porque la gran mayoría de pilotos no tenían estas gomas.

Checo Pérez en la pista mojada de Interlagos (IMAGO)

No obstante, la aparición del Safety Car por las condiciones climáticos y el posterior choque de Franco Colapinto, el cual provocó una bandera roja, terminaron perjudicando al piloto tapatío: “Estábamos progresando y luego, por desgracia, entramos en boxes con bandera roja”.

Publicidad

Publicidad

Por último, el mexicano manifestó que cuando se reinició la carrera había muy poca visibilidad: “En el reinicio la visibilidad era cero, pero estábamos haciendo algunos progresos. Llegamos hasta Liam (Lawson) y luego acabamos tocándonos un poco en la curva uno y luego me fui recto en la curva cuatro perdiendo la posición con Lewis (Hamilton). Fue un desastre total”.

¿Cuál es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Luego de la impredecible y apasionante carrera en Interlagos, ahora la Fórmula 1 tendrá un receso de algunas semanas y el próximo evento será el Gran Premio de Las Vegas, el cual se llevará a cabo a la madrugada de CDMX del próximo domingo 24 de noviembre.