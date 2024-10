De acuerdo a lo dicho por Checo Pérez, el tapatío tuvo este domingo su peor resultado en un Gran Premio de México. El piloto de Red Bull finalizó 17° en la carrera, pero el ídolo local quedó último por los abandonos de Fernando Alonso, Alex Albon y Yuki Tsunoda.

“Me voy sin dudas muy triste. Ha sido un fin de semana complicado. Mi peor GP de México porque el año pasado choqué yendo primero. Lo único que quiero es ganar esta carrera. No fue este fin de semana pero lo volveremos a intentar el próximo año”, manifestó Checo Pérez luego de la carrera.

El tapatío largó 18° y logró adelantarse varias posiciones en la salida. Sin embargo, luego Checo Pérez fue penalizado con 5 segundos por haber estado mal ubicado en la largada. Pese a la sanción, el mexicano mostró tener buen ritmo y otra vez volvió a recuperar posiciones.

No obstante, la carrera comenzó a complicarse producto de un toque de Checo Pérez con Liam Lawson, a quien el mexicano le dijo “idiota” por la maniobra defensiva que realizó contra el tapatío. “Aun con la penalización íbamos muy bien y ya estábamos en los puntos”, expresó el piloto de Red Bull en primera medida.

“Y luego con Lawson… es mi opinión y aún no he visto el incidente, pero pienso que me corta en la curva y yo me sorprendo cuando lo veo, no pude hacer nada y nos acabamos tocando. Desde ahí tuve muchos daños. Es frustrante porque veníamos haciendo una buena carrera“, comentó Checo Pérez en relación al incidente con el piloto neozelandés.

“Eran puntos importantes que perdimos en relación al Campeonato de Constructores. Comparando el ritmo que tenemos con el de Ferrari y McLaren, estamos complicados. Necesitamos tener a los dos autos en la misma posición en cuanto a las mejoras”, agregó el piloto mexicano.

¿Cuál es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

Después de la carrera en México, el próximo domingo 3 de noviembre se disputará el Gran Premio de Brasil, más conocido como Interlagos. “Se vienen carreras complicadas y el cierre de temporada se viene apretando”, concluyó Checo Pérez en su análisis.