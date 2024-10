Qué son los puntos de Superlicencia, sanción que sufrió Franco Colapinto en el GP de México

El Gran Premio de México 2024 estuvo marcado por un dominio inobjetable de Carlos Sainz y un manejo agresivo generalizado por parte de todos los pilotos. Sin ir más lejos, en la largada Yuki Tsunoda y Alex Albon quedaron fuera tras un toque, pero esto solo sería la primera muestra de una tendencia que se estaría presente en el resto de la carrera.

Uno de los que estuvo envuelto en más de un contacto fue Liam Lawson . El joven piloto de RB primero se tocó con Checo Pérez en una agresiva defensa de adelantamiento, estropeando ambos coches y condicionando el resto de sus respectivas carreras. No obstante, el neozelandés también rompería más adelante su alerón delantero tras impactar con la rueda trasera de Franco Colapinto .

Precisamente por esta última acción terminaron sancionando al rookie argentino de Williams, una decisión muy cuestionada. En primera instancia, penalizaron a Colapinto con 10 segundos, pero la verdadera polémica se daría más adelante, cuando se conoció el segundo castigo: dos puntos en la Superlicencia.

¿Qué es la Superlicencia de la FIA?

La Superlicencia es un documento que avala que una persona está calificada para competir en la Fórmula 1 de la FIA. Así como cualquier ser humano requiere de una licencia para poder conducir un auto por la calle, los pilotos necesitan una licencia especial para correr en la F1. La misma se introdujo a partir de 1990 y debe ser renovada cada año con pruebas muy estrictos.

¿Qué implica que Franco Colapinto haya perdido dos puntos de Superlicencia?

El hecho de que Franco Colapinto haya recibido una penalización de dos puntos de Superlicencia no le significa ningún inconveniente en el efecto inmediato, pero sí podría hacerlo a futuro. En total, la Superlicencia está compuesta de 12 puntos, por lo que si pierdes la totalidad de las unidades en el lapso de un año, debes cumplir una carrera de sanción.

Franco Colapinto no consiguió sumar puntos en México (Getty Images)

Esto le pasó recientemente a Kevin Magnussen, quien alcanzó los 12 puntos de Superlicencia en Monza y se perdió el Gran Premio de Azerbaiyán, un hecho inédito hasta entonces en la Fórmula 1. Ahora, a Franco Colapinto le quedan 10 puntos de Superlicencia, pero es prácticamente imposible que los pierda antes de que termine la temporada.

Lo que dijo Franco Colapinto luego de su sanción en el GP de México 2024

El rookie argentino habló con F1TV luego de la carrera y manifestó que no estaba de acuerdo con la penalización, para luego completar: “Es uno de esos casos donde el que está adentro te empuja fuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó fuera. Y luego rompió el alerón delantero solo“.

“Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente” , finalizó su análisis Franco. Un dato no menor es que el propio Lawson libró de responsabilidad a Colapinto por el incidente luego de la carrera.

