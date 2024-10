Liam Lawson se está jugando mucho más que los puntos desde que retornó a la Fórmula 1. El oriundo de Nueva Zelanda goza de una oportunidad de oro en RB en este cierre de temporada, pero está dando más que hablar por los conflictos ocasionados que por sus resultados en la pista. Puntualmente, en apenas dos carreras ya tuvo altercados con Fernando Alonso, Franco Colapinto y, sobre todo, Sergio Pérez.

El roce más polémico de todos fue el que protagonizó con Checo, a quien incluso le mostró el dedo medio en plena carrera. Ambos parecen disputarse un asiento en Red Bull Racing para la próxima temporada y Lawson se lo está tomando muy en serio, al punto de llevar la lucha por posiciones al límite, sin importar las consecuencias. Precisamente sobre esto fue consultado Liam en Interlagos y no tuvo pelos en la lengua para responder.

ver también De Alonso a Checo Pérez: los conflictos que causó Liam Lawson desde su regreso a la F1

¿Qué dijo Liam Lawson sobre los conflictos ocasionados desde que regresó a la Fórmula 1?

Liam Lawson platicó con la prensa en la previa del Gran Premio de Brasil y, al ser consultado por los altercados que viene protagonizando en la F1, expresó de una manera tajante: “Mi objetivo no es salir a hacerme enemigo de nadie, obviamente. Pero al mismo tiempo no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar” . No conforme con ello, más adelante añadió: “Mi actitud hacia las carreras y cómo afronto las carreras en la Fórmula 1 no cambiará, así seré siempre” .

Publicidad

Publicidad

Liam Lawson, platicando con la prensa en la F1 (Getty Images)

Helmut Marko defiende a Liam Lawson

El asesor de Red Bull Racing nunca ocultó su gusto por Liam Lawson. Helmut Marko siempre se mostró a favor de darle chances al joven piloto y esto dijo sobre él en su columna habitual de Speedweek : “Regresó muy fuerte para terminar noveno en Estados Unidos y también me impresionó cómo mejoró constantemente en México” .

ver también Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: dónde ver en México

“Sin la vuelta fallida de (Yuki) Tsunoda, el neozelandés habría terminado entre los diez primeros en la clasificación. Así que, hasta el momento, Liam Lawson ha demostrado sus cualidades y ha confirmado la confianza depositada en él“, completó Marko. Asimismo, sobre el episodio entre el de RB y Checo Pérez, valoró: “Se disculpó y lo aceptamos”.

Publicidad