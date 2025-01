El Circuito de Albert Park será testigo del momento más esperado de la temporada 2025 de la Fórmula 1: la primera carrera oficial de Lewis Hamilton con Ferrari. El piloto británico le puso fin a su exitosa etapa en Mercedes luego de 12 años y ahora será compañero de Charles Leclerc en el emblemático equipo de Maranello.

Las Flechas Plateadas ya dejaron de ser el equipo más fuerte de la parrilla y Lewis buscaba dar un salto en busca de su octavo título del Mundo. En este contexto, firmó un millonario contrato multianual con Ferrari y hay grandes expectativas entre los aficionados para ver sus primeras armas con la Scudería a partir de marzo con el Gran Premio de Australia 2025.

No obstante, hay quienes no ven con buenos ojos el fichaje de Hamilton por Ferrari y entre ellos destaca Nico Rosberg. El campeón de la Fórmula 1 en 2016 se pronunció en contra de este movimiento y no dudó en criticar a su excompañero y rival. En declaraciones recogidas por Car and Driver, el expiloto alemán dijo: “Veo la decisión como algo muy extraño e inapropiado“.

No conforme con ello, más adelante Rosberg también dio su opinión sobre la vestimenta que utilizó Lewis Hamilton en el último Gran Premio de la temporada 2024 (Abu Dhabi). Aquel día, el británico apareció en el paddock completamente de rojo, un claro guiño a Ferrari antes de despedirse de Mercedes. Sobre esta situación, Nico expresó: “Es un pequeño detalle que me da pena”.

Lewis Hamilton ya palpita la temporada como piloto de Ferrari

El siete veces campeón de la Fórmula 1 publicó un texto en Linkedin que reza: “No podría estar más emocionado por el año que tenemos por delante. Con el movimiento a Ferrari, hay mucho sobre lo que reflexionar. Para cualquiera que esté considerando dar su siguiente paso en 2025, abracen el cambio. Ya sea que estén por cambiar de industria, aprender una nueva habilidad o tan sólo buscando un nuevo desafío, recuerden que reinventarse es algo poderoso“.

En la misma línea, ratificó el aliento a sus seguidores a atreverse a los cambios en este nuevo año: “Tu nueva oportunidad siempre está a tu alcance. Brindo por un 2025, un año de aceptar y abrazar las nuevas oportunidades, mantenerse hambriento y de ir hacia adelante con un propósito. Hagamos que sea un año para recordar“.