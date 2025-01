Real Madrid buscará seguir a paso firme este lunes 6 de enero luego de lo que fue el agónico triunfo sobre Valencia en Mestalla por LaLiga de España. Los comandados por Carlo Ancelotti visitan al CD Minera de la Segunda División RFEF desde las 12:00 hs (centro de México) por la Eliminatoria de 32 de la Copa del Rey 2025, pero el once inicial cuenta con algunas ausencias de peso.

Una de las más resonantes es la de Vinicius Jr, quien protagonizó las últimas semanas del futbol internacional no solo por haber sido nombrado mejor jugador del mundo en el FIFA The Best y los Globe Soccer Awards, sino también por su reciente expulsión frente a Valencia. No obstante, el hecho de que no aparezca en la alineación titular no tiene que ver con dicha tarjeta roja.

Por el contrario, Vini estará en el banquillo de suplentes por decisión de Carlo Ancelotti. Tomando en cuenta que el Madrid es el claro favorito, el director técnico italiano optó por darle descanso al brasileño para no agotarlo de más de cara a los próximos compromisos que se le avecinan al Merengue.

Vinicius esperará por su chance en el banquillo vs. CD Minera (GETTY IMAGES)

¿Por qué Vinicius Jr puede jugar la Copa del Rey si fue expulsado en el últim partido del Real Madrid?

La razón por la que Vini está disponible para el choque frente a CD Minera a pesar de haber sido expulsado contra Valencia es que la sanción no cuenta para esta competencia. El delantero brasileño vio la roja en un partido de LaLiga, mientras que este lunes el encuentro corresponde a la Copa del Rey 2025.

La alineación del Real Madrid vs. CD Minera