La Copa del Rey entregará en la jornada de este lunes un muy interesante enfrentamiento en la continuidad de los dieciseisavos de final, cuando el modesto Deportiva Minera reciba al poderoso Real Madrid. Mientras que el local pondrá lo mejor que tiene para buscar el batacazo, la visita sorprendió con varias ausencias de peso en su alineación.

Uno de los futbolistas estrella que no aparece entre los elegidos por Carlo Ancelotti es Jude Bellingham, cuyo nombre no está en el once inicial de Real Madrid para el juego de esta tarde. El volante británico figura como una alternativa entre los relevos en el banquillo blanco.

¿Por qué no juega Jude Bellingham en CD Minera vs. Real Madrid?

El mediocentro de la Selección de Inglaterra no será titular ante el Minera dado que forma parte de la rotación del cuerpo técnico, que dosifica las cargas dentro de la planificación del mes. No es una cuestión física ni estratégica, sino para preservar su mejor forma para los compromisos desafiantes que se aproximan por delante.

Jude Bellingham viene de brillar ante Valencia [Foto: Getty]

¿Quién será el reemplazo de Jude Bellingham en CD Minera vs. Real Madrid?

El sustituto del futbolista del Reino Unido será Brahim Díaz, que vuelve a tener una oportunidad bajo el ala de ‘Carletto’. El español compartirá el mediocampo del equipo de la Casablanca junto a otros cuatro volantes, en una línea de cinco que irá modificando su forma en las diferentes jugadas del encuentro.

La alineación de Real Madrid ante CD Minera, sin Jude Bellingham:

Con la ausencia del ex Dortmund, el ‘Merengue’ saldrá al campo de juego con el siguiente equipo para enfrentar al humilde club de la Segunda División RFEF: Lunin; Lorenzo, Asencio, Aguado, García; Valverde, Modric, Camavinga, Díaz, Guler; Endrick. Entre los suplentes figuran más estrellas, tales como el propio Jude, y también Vinicius Jr, Kylian Mbappé y Rodrygo.

