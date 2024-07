La Fórmula 1 disfrutó este domingo la decimotercera carrera de la temporada 2024 con el Gran Premio de Hungría. Esta cita contó con el primer triunfo de Oscar Piastri (McLaren) en el campeonato más importante del automovilismo y dejó algunas incidencias como el toque de Lewis Hamilton y Max Verstappen, el abandono tempranero de Pierre Gasly o la discusión entre Lando Norris y su propio equipo sobre el final de la carrera.

Los dos pilotos de McLaren terminaron en lo más alto de un podio que completó Hamilton y la escudería británico recortó la brecha con Red Bull Racing que no tuvo una buena jornada. Si bien Max Verstappen (5°) y Checo Pérez (7°) sumaron puntos, lo cierto es que no era la carrera que esperaban y llegarán al próximo Gran Premio obligados si no quieren correr peligro en ambos campeonatos. Ahora bien, ¿cuándo es la próxima carrera?

ver también F1: el espectacular toque entre Verstappen y Hamilton en el GP de Hungría 2024

¿Cuándo es el próximo GP de la F1 2024?

El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 será el de Bélgica y se llevará a cabo el domingo 28 de julio. Esta será la última carrera antes del receso y podría marcar el final de la etapa de Sergio Pérez en Red Bull Racing. Dicho por el propio Helmut Marko, jefe de la escudería austríaca, tomarán una decisión sobre la continuidad de Checo luego de dicha carrera.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Bélgica 2023?

El piloto mexicano tiene muy buenos recuerdos de Spa. Y es que en la última temporada finalizó segundo, solo por detrás de Max Verstappen, y sumó 18 valiosos puntos para Red Bull. Ahora, buscará repetir -o mejorar- su performance para convencer a Helmut Marko y Christian Horner de mantenerlo en el equipo.

Checo Pérez está obligado a hacer una buena carrera en el GP de Bélgica (IMAGO)

ver también Sergio Pérez en el GP de Hungría de la F1 2024: cómo le fue y qué dijo tras la carrera

¿Cuánto durará el receso de la F1 2024?

La Fórmula 1 se tomará un descanso entre el 28 de julio y el 25 de agosto del presente año. De esta manera, la actividad quedará paralizada durante 28 días entre la carreras de Bélgica y Países Bajos.

Publicidad

Publicidad