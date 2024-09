A la Fórmula 1 le quedan varias carreras aún en 2024, pero de cara a 2025 ya hay 18 pilotos confirmados. Solamente queda una vacante en RB y otra en Sauber de cara a la próxima temporada.

En cuanto a Sauber, actualmente ese lugar está ocupado por Valtteri Bottas. El finlandés se ubica último en el Campeonato de Pilotos y su mejor resultado en 2024 fue terminar 13°.

El contrato de Valtteri Bottas con Sauber, escudería que se transformará en Audi en 2026, finaliza este año y aún no se sabe si el equipo buscará renovarle o no el vínculo al piloto finlandés.

Valtteri Bottas habló de su futuro

Debido a que su futuro es incierto y no depende de él su continuidad en la Fórmula 1, Valtteri Bottas habló de su futuro en Motorsport Week: “Creo que tendría que analizar todas las opciones. Tiene sentido para el futuro, para el corto plazo y también para el largo, pero sin duda, me gustaría correr en alguna categoría”.

“Si tengo que decidir una ahora, que no sea Fórmula 1, sería la IndyCar, pero no quiero pensar demasiado en ello todavía”, reveló el piloto actual de Sauber en caso de no tener la posibilidad de estar en la F1 en 2025.

“Creo que los cambios son parte del proyecto, pero lo más importante es lo que hemos visto en términos de investigaciones, además de la fábrica. La gente que tienen también, es lo que me da confianza para que el proyecto de Audi sea exitoso. Tienen una gran predisposición para el futuro, es cuestión de tiempo. Nunca va a ser un camino fácil llegar a la Fórmula 1, pero ellos tienen los recursos, no es sólo Audi“, concluyó Valtteri Bottas.

