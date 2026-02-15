El automovilismo ha dio evolucionando en la seguridad de los coches con el correr de los años a raíz de fatídicos episodios y gracias a ello este domingo 15 de febrero no tuvimos una tragedia en el 12 horas de Bathurst de la categoría GT3 Pro.

Ralf Aron, hermano del piloto de reserva de Alpine Paul Aron, protagonizó lo que fue sin lugar a dudas el accidente más fuerte de los últimos años en el mundo de las carreras. El estonio se encontraba liderando el 12 horas de Bathurst con su Mercedes, cuando embistió a un coche que se había quedado parado en la pista.

El impacto fue completamente de lleno, lo que provocó que la parte delantera de su Mercedes quede completamente destrozada y en llamas. Además, el piloto del otro coche todavía se encontraba a bordo y recibió el impacto, por lo que el temor por el estado de ambos era latente.

Sin embargo, gracias a la avanzada seguridad de los coches, ambos corredores pudieron retirarse de los autos por sus propios medios y todo quedó en un espectacular accidente que no dejó ninguna consecuencia física significativa.

¿Quién ganó el 12 horas de Bathurst?

La victoria de esta caótica carrera fue para el equipo GMR de la mano de Maro Engel y sus copilotos Mikael Grenier y Maxime Martin. El Mercedes cruzó la meta antes que nadie en Mount Panorama y se llevó una cita que será recordada por el impactante accidente protagonizado por Ralf Aron.

