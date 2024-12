La salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing parece ser un adiós definitivo de la Fórmula 1. Cuando se confirmó que no continuaría con la escudería austriaca en 2025 todavía estaba vacante el asiento de RB, con el valor agregado de que la decisión de sentarlo en ese equipo también era de los ‘Toros Rojos’. Sin embargo, días después se dio a conocer que el encargado de ocupar esa butaca será Isack Hadjar.

De esta manera, se le cerraron todas las puertas a Checo para comenzar la próxima temporada de la F1 en el paddock y ahora su futuro es una verdadera incógnita. Ahora bien, muchos aficionados se preguntaron por qué le dieron la chance a un rookie como Hadjar en vez de mantener a Pérez en el equipo, y ahora Christian Horner se encargó de dar una respuesta a ese misterio.

Sky Sports F1 le consultó a Horner por la decisión de no sentar a Sergio Pérez en Visa Cash App RB, a lo que el británico contestó: “Creo que en la etapa de la carrera de Checo eso no habría sido realmente una opción para él. No es algo que hayamos discutido, ni siquiera hablado. Así que ahora ha tomado esta decisión y, obviamente, la apoyamos plenamente”.

Christian Horner no consideró a Checo Pérez para RB (GETTY IMAGES)

Christian Horner ‘invita’ a Tuki Tsunoda a marcharse de RB si así lo desea

La subida de Liam Lawson a Red Bull Racing para acompañar a Max Verstappen en 2025 significó un duro golpe para Yuki Tsunoda, quien incluso se había subido al RB20 en los test de post temporada. En este contexto, Christian Horner habló con el medio ‘The Race’ y fue contundente a la hora de hablar de la delicada situación del piloto japonés.

“Somos muy conscientes de que, si no somos capaces de ofrecer una oportunidad a Yuki este año, ¿tiene sentido mantenerlo? No puedes tener a un piloto en el equipo de apoyo durante cinco años. No puede ser siempre la dama de honor. Tienes que dejarlos marchar en ese momento o buscar algo diferente”, aseguró el jefe de equipo de Red Bull.

¿Cómo quedaron conformados los equipos de Red Bull para la F1 en 2025?

Red Bull Racing : Max Verstappen y Liam Lawson

: Max Verstappen y Liam Lawson Visa Cash App RB: Yuki Tsunoda y Isack Hadjar