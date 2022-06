A nadie le quedan dudas de que en cualquier categoría, el Real Madrid es uno de los clubes más grandes del planeta, representando un verdadero sueño para todos los futbolistas vestir su camiseta algún día.

El equipo profesional femenil de los Merengues empezó a competir al máximo nivel en 2020, teniendo antes participación en distintos torneos, buscando hace algunos años el fichaje de una jugadora mexicana.

De acuerdo con lo que contó Desirée Monsiváis para el podcast La Pelota al que sabe, hace algunos años pudo vestir la camiseta del cuadro del Santiago Bernabéu, aunque la operación no se concretó por motivos ajenos.

“El Real Madrid... ¡Imagínate! Estuve cerca, eh, estuve cerca, pero ya será otra historia. No se dieron los tiempos, dirían, pero todo es por algo. Cuando era el Tacón... No pasa nada, después no iba a llegar a los 119 goles que llevo aquí”, reveló.

No fue mala decisión

En 2018, Monsiváis decidió fichar con Monterrey, convirtiéndose en la máxima goleadora de la institución y siendo parte fundamental de los dos títulos que ha cosechado el club en su importante historia.