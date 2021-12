En la noche de ayer se llevó a cabo el partido de Vuelta de la gran Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX Femenil entre las dos grandes potencias del futbol mexicano. Tigres UANL, equipo que buscaba el tricampeonato de manera consecutiva (y el 4to en total), recibió a Rayadas, quien quería su segundo trofeo en la historia de la competencia. En un Estadio Olímpico Universitario colmado, las visitantes dieron el golpe y se llevaron la corona.

En una noche repleta de tensión y emociones, el título se definió en tanda de penales. Allí, el conjunto dirigido tácticamente por Eva Espejo se impuso por 3 (Desirée Monsiváis, Mariana Cadena, Rebeca Bernal) a 1 (Liliana Mercado) y cortó con la hegemonía de las Felinas. Sin embargo, una de las acciones que más dio que hablar no tuvo que ver con lo futbolístico y se dio en la previa del encuentro. Increíblemente, el protagonista fue Nahuel Guzmán.

El Patón dio el presente en El Volcán y tuvo el privilegio de comentarlo, pero encendió la polémica al aventar un peluche contra las jugadoras de Rayadas. El video, por supuesto, no tardó en viralizarse en las redes sociales: se puede apreciar cómo el portero argentino se arrima al campo de juego y arroja el objeto, el cual cae muy lejos de las protagonistas. Recibió muchas críticas por esta acción y no ha tardado en romper el silencio para dar su versión.

Luego de realizarse las pruebas físicas y médicas correspondientes en Medicina del Deporte, confesó: "Hubo como 50 mil personas que aventaron peluches. Fue una casualidad que pasaran las chicas de Rayadas, no hubo ninguna intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a la cancha".

"Fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión y me había llegado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo. Fue justo el momento que salíamos todos, tanto las chicas de Tigres y de Rayadas se estaban yendo al vestido y yo a la cabina", sentenció Nahuel Guzmán, quien protagonizó una nueva nahuelada. La última había sido hace muy poco: le aventó un proyectil a fanáticos de León.