México y Panamá se enfrentarán HOY, lunes 25 de abril, por la segunda jornada del Grupo C del Campeonato Femenino de la Concacaf Sub 17. Conoce a qué hora y en qué canal de TV ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego.

La Selección Femenil de México irá en busca de una nueva victoria cuando se enfrente HOY, lunes 25 de abril, con Panamá en el marco de la segunda jornada del Grupo C del Campeonato Femenino de la Concacaf Sub 17. A continuación, conoce a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego.

El Tri comenzó su participación en la competencia continental de la mejor manera e incrementó la esperanza por adueñarse de una de las tres plazas disponibles para el Mundial de India 2022. En este escenario, el elenco dirigido por Ana Laura Galindo colmó las expectativas en su presentación, derrotó 10-0 a Nicaragua y se estableció como líder de la zona.

Las Canaleras, por su parte, también iniciaron su aventura en el certamen con éxito. De hecho, el conjunto comandado por Raiza Gutiérrez triunfó en la fecha inaugural del campeonato y venció 5-1 a Trinidad y Tobago. De esta manera, se ubicó en el segundo puesto del grupo, por detrás de su próximo rival por diferencia de goles.

¿Cuándo juegan México vs. Panamá por el Campeonato Femenino de la Concacaf Sub 17?

El partido México vs. Panamá se llevará a cabo HOY, lunes 25 de abril, por la segunda jornada del Grupo C del Campeonato Femenino de la Concacaf Sub 17. El duelo se desarrollará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana.

Horario por país

México: 18:00 horas

Panamá: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas PT y 19:00 horas ET

¿Cómo ver México vs. Panamá por el Campeonato Femenino de la Concacaf Sub 17?

El compromiso será transmitido para México a través de la pantalla de ESPN, mientras que se podrá seguir desde Panamá por TV Max Deportes y Deportes RPC. Además, será emitido a nivel internacional por Concacaf Go.