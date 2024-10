Creció jugando en las calles, superó una fuerte depresión y no deja de hacer goles

Se denomina una luchadora y su historia le da la razón. Aisha Keshy Solórzano García cambió por completo su vida cuando abandonó su Guatemala natal para intentar cumplir sus sueños con el balón en los pies. De padre futbolista, y a quien le pide consejos después de cada partida, el destino de la goleadora de Xolos parecía signado, aunque el recorrido hacia la cima no fue nada fácil.

Su nombre acaparó las portadas de los sitios dedicados al futbol femenil cuando estableció un nuevo récord: logró convertir tres goles en tan sólo dos minutos y 57 segundos en el cruce frente al Atlético de San Luis, por la fecha 15 del torneo Apertura 2024. Ese fue su tercer hat trick con las Xolas, además de convertirse en la jugadora con más golpes en una temporada, llegando a los 16 y con chances de seguir sumando.

Con esas cifras, se ubicó segunda en la tabla histórica que lidera la sueca Kosovare Asllani (tres goles en 155 segundos) y por encima de la española Alexia Putellas (269 segundos). Impresionante.

Publicidad

Publicidad

Aisha comenzó jugando en Cobán, Guatemala. Foto IG.

A sus jóvenes 26 años, Aisha lleva una carrera ascendente y con un camino por delante que va construyendo celebración tras celebración. Su amor por el balón comenzó desde pequeña gracias a su padre Héctor, también delantero, de Antigua GFC, entre otros. Jugaba en Cobán, su pueblo, en los campeonatos juveniles o en la calle, jugando con niños, partidos que a veces abandonaba entre llantos por los golpes recibidos, aunque eso con el tiempo la volvió más fuerte.

Sin embargo, a la edad de 12 años su padre la acompañó a realizar una prueba para la selección de Guatemala , buscando integrar la nómina de jugadoras sub 17 pese a la diferencia de edad. En aquel momento se dio cuenta que el futbol podía ser algo más que una pasión o un entretenimiento.

Publicidad

Publicidad

ver también Aisha Solórzano rompe récord mundial en la Liga MX Femenil, y vence a la falta de oportunidades

Se acercó entonces a la Asociación Pares, su primer acercamiento al deporte organizado. Y en apenas unas temporadas arribó a su primer equipo, el Unifut Rosal, donde fue multicampeona.

Su buena performance en su país, en un futbol completamente amateur por lo que también debía trabajar para afrontar sus gastos, le dio una oportunidad única: armar sus valijas para viajar a los Estados Unidos a jugar y estudiar en la Southeastern University, en Florida. Ella misma relató que llegó al país hablando “un 10% de inglés”. Sin embargo, nada la detuvo.

Artillera sin techo

Mientras estudiaba para diseñadora gráfica, nunca dejó de hacer goles. Freshman, Sophomore, Junior y Senior, recibió tres veces el premio NAIA (Nationa Association of Intercollegate Athletics) All-America selection. Mientras decidía si continuaba estudiando para realizar una Maestría surgió la gran chance de saltar hacia el futbol profesional.

Publicidad

Publicidad

Solórzano se recibió de Diseñadora Gráfica en Florida. Foto IG.

Fue el Puebla Femenil el equipo que decidió ficharla de cara al Apertura 2023. Por primera vez podía pensar solo en el juego, en entrenar todos los días, sin la necesidad de tener un trabajo pago como en Guatemala (un tiempo colaboró en la Comunicación de su seleccionado, tomando fotografías y manejando sus redes sociales) y en Estados Unidos.

De a poco fue marcando un camino de motivación para todas aquellas niñas guatemaltecas que sueñan con ser futbolista. Aisha les estaba mostrando el camino, sin claudicar jamás, luchando por su sueño.

Publicidad

Publicidad

Explosiva, veloz, habilidosa y certera en el campo de juego, tímida fuera de ella salió de La Franja en el mes de mayo para ser Perrísima: se sumó a Xolos de Tijuana para seguir con sus goles. Dejó el club enfranjado siendo una de las goleadoras históricas, con 14 goles en 29 juegos.

ver también Palabra autorizada: Alexia Putellas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Recuperar su esencia

Para seguir la senda goleadora, Aisha debió enfrentarse a una golera implacable. Una depresión muy fuerte que le quitó por un tiempo las ganas de disfrutar del deporte que tanto ama. “Hace tiempo tuve una depresión que me tocó sobrellevar y fue algo muy complicado el dejar de disfrutar el futbol, pero lo más importante es que aprendí mucho: a no bajar los brazos, porque eso es lo peor que podrías hacer; también aprendí a rodearme de buenas personas que me impulsen”.

Aisha y sus goles perrísimos. Foto IG.

Publicidad

Publicidad

Con el apoyo a la distancia de sus padres, la guatemalteca logró superar una valla más y en Xolos sigue soñando a fuerza de calidad, al igual que en su selección, en donde ya disputó varios partidos en la Absoluta. Este año, en junio, abrió el marcador a los tres minutos en el partido en el que vencieron a Chile por 4-3.

La futbolista de lentes

A muchos llama la atención observar a una jugadora que utilizaba lentes para disputar los partidos. Ella misma explica que sus ojos antes rechazaban los lentes de contacto y es por eso que se acostumbró desde hace tiempo a utilizar sus anteojos deportivos.

“No veo muy bien y mis ojos son muy secos. Al principio se sintió raro por jugar con lentes, pero ahora me siento rara si no juego con ellos. Cuando empecé a usar los lentes me hacían bromas que me parecía a Edgar Davies y de que me hiciera su corte de cabello para parecer más”, dijo sonriente en una entrevista.

Publicidad

Publicidad

Mientras se define la Liga MX Femenil, Solórzano busca finalizar como máxima artillera y por qué no con un título. Ella ya demostró que ningún sueño es imposible.