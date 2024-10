Aisha Solórzano acaba de hacer historia en la Liga MX Femenil rompiendo un récord mundial y demostrando de paso que, a la adversidad se le vence a través de la garra y entrega, por lo que te contamos su inspiradora historia a continuación.

Porque con sus 4 goles ante el Atlético San Luis Femenil, la guatemalteca se convirtió en la segunda mujer en lograr el Hat-Tick más rápido en la historia del futbol mundial femenil.

Y es que al haber anotado estos tres goles en un mismo partido, la jugadora de las Xolas de Tijuana desplazó a nada menos que Alexa Putellas, una de las jugadoras más reconocidas del mundo, al tercer puesto de este prestigioso listado.

Esto porque la guatemalteca anotó sus tres goles en tan solo 2 minutos y 57 segundos, un logro que incluso muchos futbolistas varones no pueden logra en toda su vida.

Con estos goles anotados en menos de 3 minutos, Alexa Putellas queda en el tercer lugar de esta lista ya que ella hizo sus 3 anotaciones en un mismo partido, en 4 minutos y 29 segundos.

Aunque la máxima ganadora de esta lista sigue siendo Kosovare Asllani, quien logró esta hazaña en 2 minutos y 25 segundos, por lo que el logro de Solórzano ha entrado de lleno en la historia mundial del futbol femenil.

Y esto es admirable si tomamos en cuenta el pasado de Aisha Solórzano ya que en su natal Guatemala, no existe una industria del futbol femenil que le haya permitido desarrollarse.

La historia de Aisha Solórzano es notable si tomamos en cuenta que, tal y como mencionamos antes, en su país de origen no hay una industria del futbol femenil que acompañara su desarrollo.

“Es una bonita experiencia, yo no había tenido la oportunidad de jugar profesionalmente y creo que se me ha dado de una buena manera. Me he adaptado de buena manera al club. La experiencia ha sido bastante bonita”.