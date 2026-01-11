Este domingo el Rayo Vallecano recibió al R.C.D Mallorca en el duelo de la Jornada 19 de LaLiga Española, donde los visitantes cayeron con un marcador de 2-1, aún cuando los locales tenían desde el minuto 80 a 10 jugadores en el terreno de juego. Esto hizo enfurecer a los aficionados que esperaron a las afueras del estadio para encarar a los jugadores.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Mojica se encaró con la afición del Mallorca?

El lateral colombiano, Johan Mojica, fue uno de los agredidos, ya que en el video que comparte El Diario de Mallorca se puede ver cómo el futbolista va saliendo en su auto cuando un tumulto de 30 personas se acerca y comienza a gritarles: “Métanle huevos”, “Vete al casino”, “Eres un horror” y demás insultos, por lo que el futbolista se bajó del auto.

La respuesta de Mojica

Ahí siguen algunos de ellos gritándole: “Eres un borracho”, pero se dirige hacia uno de ellos en especial y le explica: “Yo no te he gritado, yo sé ser agresivo también, pero yo soy un señor, yo no soy un niño, hermano. Yo no voy a permitir que usted venga acá y me grite así, porque usted no es mi papá”, mientras el aficionado le echa en cara los resultados.

https://twitter.com/sergifullana_/status/2010466358325281193?s=20

Publicidad

Publicidad

Entre el desorden se escucha que alguno le grita: “Yo trabajo más que vosotros”, por lo que Mojica le vuelve a dar respuesta: “Yo llego al equipo, con lesiones, con todo, yo sí hago el viaje y pido respeto, yo no le he faltado al respeto a nadie en toda mi carrera”. El colombiano se puso en los zapatos de los hinchas y lo único que les dejó en claro era que él entendía su sentir, pero no podían estar haciendo ese tipo de faltas de respeto.

¿Cuál era la queja de la afición del Mallorca a Mojica?

De acuerdo con lo que se puede escuchar el resultado no sólo del partido, sino de lo que viene haciendo el equipo fue el motivo de la molestia. Y es que ahora se colocan en el lugar 17 de la tabla con 18 unidades, sólo a un punto de entrar en la zona de descenso, por lo que la hinchada no ve con buenos ojos que sigan teniendo estos resultados.

¿Cómo le ha ido al Mallorca?

Tan sólo en este duelo habían conseguido el empate y por un error se cometió penal y llegó la anotación de la voltereta. De sus últimos cinco partidos disputados han perdido en dos ocasiones, otro par de empates y sólo una victoria, generando así la ira de los seguidores que están detrás del equipo aún con esta mala racha.

Publicidad

Publicidad

En síntesis