La segunda edición de la Kings World Cup Nations comienza este sábado 3 de enero. El torneo se lleva a cabo por primera vez en Sao Paulo, Brasil, el país que es el vigente campeón de este certamen. México será uno de los 20 participantes del torneo.

Publicidad

Publicidad

La Kings World Cup Nations lleva su esencia de la liga creada por Gerard Piqué, el ex futbolista, e Ibai Llanos, el streamer. De esos 20 participantes ocho clasificarán a cuartos de final; cinco de ellos por terminar líderes en la Fase de Grupos y los tres restantes saldrán de un Playoff.

¿Cómo ver GRATIS y EN VIVO la Kings World Cup Nations?

La Kings World Cup Nations podrá verse a través de los canales oficiales de Twitch, Youtube y Kick, tanto de las selecciones participantes como también de los sitios del propio torneo. Por ejemplo, en México, serían los canales de Miguel Layún y de Rivers.

Formato de la Kings World Cup Nations

El torneo se disputa del 3 al 17 de enero. La final se llevará a cabo en el Allianz Parque, el estadio del Palmeiras. Brasil es el vigente campeón debido a que se coronó en la primera edición del año pasado, la cual se organizó en Italia.

Publicidad

Publicidad

Después de una Fase de Grupos en la que los participantes se dividieron en cinco zonas de cuatro equipos, ocho avanzarán a los cuartos de final y luego se disputará una semifinal y la propia final en el Allianz Parque.

Los participantes y grupos de la Kings World Cup Nations

Grupo A: Marruecos, Colombia, Chile, Países Bajos

Marruecos, Colombia, Chile, Países Bajos Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos, Japón

Alemania, Argentina, Estados Unidos, Japón Grupo C: Italia, Francia, Polonia, Argelia

Italia, Francia, Polonia, Argelia Grupo D: Brasil, España, Qatar, Perú

Brasil, España, Qatar, Perú Grupo E: México, Arabia Saudita, India, Indonesia