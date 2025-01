Para el Arsenal no se trató sólo de una eliminación de la FA Cup a manos de Manchester United, sino que podría resultar aún peor. Porque al dolor de haberse quedado afuera de una competición histórica para el futbol inglés se sumó una noticia que preocupa y mucho al entrenador Mikel Arteta y a la afición de los Gunners.

Al parecer, el brasileño tendría una grave lesión en su rodilla derecha.

Sucede que Gabriel Jesus, uno de sus artilleros y atacantes titulares, sufrió una grave lesión en una de sus rodillas, al punto que el brasileño rompió en llanto y fue retirado en camilla del Emirate Stadium. Las primeras informaciones no son para nada optimistas, e incluso el propio entrenador español se refirió a la situación y se mostró muy preocupado.

“¿Gabriel Jesús? Me preocupa mucho, eso es lo que siento. Lo preocupante es la sensación que tenía, de mucho dolor. Desgraciadamente no pinta bien…“, fue la contundente frase de Arteta no bien finalizó el partido que dejó afuera a los Gunners mediante la ejecución de penales tras el 1 a 1 en tiempo reglamentario.

La jugada que derivó en la lesión del atacante del Arsenal se dio a los 40 minutos de juego, cuando el brasileño fue a disputar un balón con Bruno Fernandes y sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha, a lo que instantáneamente quedó tendido en el suelo y pidió asistencia médica. Luego de ser evaluado, los médicos lo retiraron en camilla y en su reemplazo ingresó Raheem Sterling.

Si bien todavía el club no emitió comunicado oficial acerca del diagnóstico médico del brasileño, medios ingleses ya dan cuenta de que se trataría de una rotura de ligamentos. El peor escenario, sin dudas, y que a su vez reflotan viejas lesiones sufridas por Gabriel Jesus a lo largo de su carrera.

Otras graves lesiones en la carrera de Gabriel Jesus

Con tan solo 27 años, el atacante del Arsenal y de la Selección de Brasil ya ha sufrido lesiones de gravedad y que lo obligaron a permanecer fuera de los estadios durante un largo tiempo. En el año 2018, cuando militaba en el Manchester City, Gabriel Jesus sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda y tuvo que ser operado.

Cuatro años más tarde, durante el Mundial de Qatar 2022 y ya siendo jugador del Arsenal, el atacante sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha durante el encuentro ante Camerún y que lo dejó afuera de la Copa del Mundo.

