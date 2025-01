El pasado sábado 18 de enero, América e Inter Miami protagonizaron un amistoso en Florida en el que las Garzas se terminaron imponiendo por penales. En medio del encuentro se vivió una situación particular y es que Leo Messi le dedicó su tanto a la afición de las Águilas haciendo alusión a los tres mundiales que tiene Argentina contra los cero que posee México. Post encuentro, la polémica siguió y quien se metió de lleno fue un periodista que no dudó en atacar a la gente.

Su nombre es Juan Carlos Pasman, pero es popularmente conocido como Toti. Este periodista tiene una columna de opinión en Bolavip en la rama argentina y allí no dudó en exponer sus sensaciones al ver a Messi festejar contra la afición del Ame. Respaldó al crack argentino y trató de borrachos a los aficionados mexicanos.

La crítica completa de Toti Pasman a los aficionados mexicanos

“Me encantó el festejo de Messi el domingo a los mexicanos y les cuento porqué. Lo viví en carne propia. Qatar, subte posterior al 1-2 frente a Arabia Saudita, el subte lleno de mexicanos cantando: ‘¿Messi dónde está? ¿Y Messi dónde está?‘ Y se reían y nos cargaban y se jugaban la vida a eliminarnos en el segundo partido. Ojo, estuvieron cerca porque la verdad que hasta el gol de Messi fueron los peores setenta minutos de la Scaloneta en el Mundial y si ese gol no llegaba, posiblemente nos hubiésemos quedado afuera en primera ronda”, comenzó analizando Pasman.

Y además, agregó: “Ahora, ¿qué siento? Que los los mexicanos quieren inventar un clásico que no existe. Argentina tiene clásico con Brasil, Argentina tiene clásico con Uruguay, Argentina tiene clásico con Alemania y hay que decir que nos tienen de hijos. Nos ganaron en la final del 90, nos eliminaron en el 2006, en el 2010, nos ganó la final del 2014… Pero con México no es clásico, no es clásico”.

“Le ganamos siempre, ¿sí? En el 2006 con el golazo de Maxi Rodríguez, en el 2010 con el golazo de (Carlos) Tevez, le volvimos a ganar ahora con Messi, en la Copa América con los dos goles de Bati (Gabriel Batistuta). O sea, los tenemos recontra, no de hijos, de nietos a los mexicanos que la verdad son bastante pesados, te cargan, vos no sabés si están borrachos, si están en pedo o son así. Pero bueno, Messi les dedicó los tres mundiales, las tres estrellas y estuvo fenomenal. Leo, arrancaste el año en tu prime, como dice mi hijo Benja: ‘En tu prime’, concluyó.

De esta manera, se volvió a abrir la rivalidad entre México y Argentina con esa rispidez clásica que se ha visto incrementada en los últimos tiempos. Desde Sudamérica entienden que no hay equivalencias y que la competencia ni existe, mientras que desde Centroamérica explican que se trata de un duelo parejo que se ha definido por detalles, pero que las selecciones están al mismo nivel.