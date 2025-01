Por lo que había en juego, porque se trataba nada menos que del clásico más importante del futbol español y porque el resultado fue lapidario. Por todo eso se entiende que Carlo Ancelotti haya hecho una durísima autocrítica de su Real Madrid tras la goleada 5 a 2 sufrida a manos del Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Carlo Ancelotti, golpeado tras la final perdida.

“No me quedo con nada. El partido no ha sido bueno desde el primer minuto hasta el último. Lo sentimos mucho por nuestra afición, pero hay que olvidarse de esto y tenemos que mirar adelante, preparar el próximo partido”, sentenció el estratega italiano luego de la final disputada en Arabia Saudita.

Queda claro que ante un resultado semejante y la chance desperdiciada de sumar otro título para el club, los ánimos de en el Merengue y su afición no son los mejores. En ese contexto, Ancelotti sólo rescató “el partido de Mbappé, que ha sido muy bueno. Ha hecho muy buenas jugadas y ha marcado gol“.

Sin dudas, uno de los puntos en los que el entrenador del Real Madrid puso el foco de su crítica fue en la pobre actuación defensiva aunque sin hablar de nombres propios: “No tengo que nombrar a nadie. Cuando hablo de equipo, hablo en general. No hemos defendido bien atrás ni en el medio. El equipo no estaba compacto, tenemos que volver a defender mejor”.

Barcelona y un título que queda para la historia

Esta dura derrota no ha sido una más para el poderoso Real Madrid, que por tercera vez en su historia sufre 5 goles en una final, y la segunda en Supercopa de España: la anterior fue en 2007, un 5 a 3 ante Sevilla. Además, con este título el Barcelona sigue siendo el más ganador de dicho certamen: 15 títulos frente a 13 de los madrileños.

“Nos deja muy tristes y decepcionados. Pero esto es futbol y, con la tristeza tenemos que ir a casa. Hay que recuperar la dinámica”, cerró el entrenador del Madrid, que sufrió un duro revés en suelo saudí.