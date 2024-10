Rafael Márquez es uno de los jugadores más exitosos en la historia del futbol mexicano. El ‘Káiser de Michoacán’ tuvo una destacada carrera en la que pasó por equipos como el FC Barcelona, donde ganó hasta cuatro Ligas de España y dos UEFA Champions Leagues, entre otros títulos. Sin embargo, como es sabido, el antiguo zaguero tuvo más de un encontronazo con Lionel Messi -máximo ídolo del Barça- durante su estadía en Catalunya.

Márquez y Messi compartieron equipo durante cinco temporadas en Barcelona y en ese lapso ganaron importantes títulos como la recordada UEFA Champions League de 2009, un logro que confirmaría el inicio de una era de Pep Guardiola como director técnico. Sin embargo, además de las alegrías compartidas, también existieron algunos roces entre el mexicano y el argentino.

Celebración del Barcelona luego de ganar la final de la Champions League en 2009 (IMAGO)

Uno ya conocido se dio en 2008 durante una práctica. “En un entrenamiento Leo se enojó conmigo y discutimos. No era el que es hoy. En un momento se metió Guardiola y lo calló a él”, llegó a contar en su momento Rafa, en diálogo con el medio argentino Ataque Futbolero. Sin embargo, en las últimas horas dio detalles inéditos sobre ese conflicto.

La anécdota del día que Guardiola mandó a callar a Messi para defender a Rafa Márquez

El antiguo defensor sacó a la luz la historia completa en Tu Night, con Omar Chaparro. “En un partido de 5 vs. 5 él era de mi equipo. Claro, se la dabas a Messi y se quitaba a uno y a otro. Regresaba para volvérselo a quitar de encima y tenía la portería para chutar, pero no chutaba“, comenzó contando Rafa. Y continuó: “Nosotros íbamos perdiendo ese partido y le decíamos: ‘Messi, chuta. Mete gol, suelta la pelota’”.

No obstante, a pesar de las quejas de sus compañeros, Leo no cambiaba su forma de jugar. Fue entonces cuando Márquez explotó y segundos después se dio la intervención de Pep Guardiola con una fuerte reprimenda para el astro argentino. “En una de esas me encabroné con Messi y le dije: ‘Ya suelta el balón’. Él me contestó y fue entonces que se metió Pep Guardiola y le dijo: ‘Messi, cállate la boca. Hay que respetar la jerarquía de Rafa’”, finalizó el relato del actual miembro del cuerpo técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Todos los títulos que ganó Rafael Márquez en FC Barcelona