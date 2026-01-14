Mientras en Inter Miami gana 12 millones, el impactante salario que está dispuesto a pagar Al-Ittihad a Lionel Messi

Lionel Andrés Messi está disfrutando de los últimos años de su carrera futbolística a sus 38 años. Tras jugar toda su carrera en Europa, en 2023 decidió priorizar a su familia y eligió Estados Unidos como nuevo destino para vivir con mayor tranquilidad.

Inter Miami fue el club que lo convenció para llegar a la MLS y desde su llegada el club ha tenido un gran crecimiento, sumando sus primeros títulos y contratando varias figuras como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y por último Rodrigo De Paul.

Antes de que arregle con Las Garzas, el astro argentino tuvo una oferta muy difícil de rechazar desde Arabia Saudita pero no la aceptó. En las últimas horas, el dueño del Al-Ittihad, reveló qué cifra le ofrecieron y que todavía está dispuesto a contar con el ex Barcelona en caso de que él lo desee.

Las declaraciones de Anmar Al-Ahli

“Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, expresó Anmar Al-Haili, dueño del Al-Ittihad en primer lugar sobre el deseo de contar con Messi.

“Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto y Al-Ittihad siempre le abrirá las puertas, cuando quiera”, agregó y dejó en claro que todavía sueñan con ficharlo.

Por último siguió: “Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol”.

En síntesis