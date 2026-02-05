¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Real Betis vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026?

Real Betis se juega gran parte de la temporada este jueves con el duelo que tiene por los cuartos de final de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid. Los sevillanos recibirán a los Colchoneros con el objetivo de aprovechar la oportunidad de dejar en el camino a un serio candidato a quedarse con el título. Para este duelo, el reciente fichaje Álvaro Fidalgo no estará dentro de la cancha en el silbatazo inicial, aunque podrá sumar minutos.

El motivo por el que Álvaro Fidalgo no juega en Real Betis vs. Atlético de Madrid

Al haber llegado hace apenas un puñado de días directo desde el América, lo que entiende el entrenador Bético, el chileno Manuel Pellegrini es que el centrocampista aún no está en óptimas condiciones para ser parte de un XI inicialista. Por esa misma razón, el español tendrá que aguardar su oportunidad entre los sustitutos antes de tener su estreno oficial en su nuevo equipo.

En el centro del campo de Betis estarán Marc Roca y el colombiano, ex de Rayados de Monterrey, Nelson Deossa. El futbol español ha elegido reforzarse con estrellas de la Liga MX, por lo que se espera que Fidalgo encuentre rápido su respectiva adaptación para brillar tanto como lo hizo en el certamen doméstico con las Águilas.

El inicio del encuentro está previsto para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs de Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales en las cuales ya esperan Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club, por lo que se espera una definición apasionante de un torneo que tiene como principal candidato al conjunto Culé, aunque con la ambición intacta del resto de pretendientes que desean un título más.

En síntesis