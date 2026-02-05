¿Por qué no juega Obed Vargas en Real Betis vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey 2026?

Este jueves continúa la Copa del Rey. Atlético de Madrid visitará al Real Betis por los cuartos de final de la competencia doméstica que espera encontrar a su último semifinalista. En ese sentido, con ambos equipos colocando dentro del campo de juego lo mejor que tienen a disposición, la nueva joya que ficharon los Colchoneros, Obed Vargas, no será de la partida.

Publicidad

Publicidad

La razón por la que no juega Obed Vargas en Atlético Madrid vs. Real Betis

El mexicano arribó al equipo comandado por Diego Simeone directo desde la MLS, pero el entrenador argentino entiende que aún no está en condiciones para ser parte del XI inicialista y más en un encuentro de tanta importancia en la temporada. Por esa razón, el centrocampista tendrá que esperar su oportunidad entre los relevos para cuando el director técnico decida que debe saltar a la cancha.

Tweet placeholder

Con numerosas posibilidades y variantes en esa zona del campo, la realidad es que Vargas llegó para ampliar el plantel y no tanto para adquirir un rol protagónico. El mexicano de 22 años cuál es el papel que ocupa en Madrid, por lo que es más que esperable que la cantidad de minutos que sume no sea excesiva, salvo que termine ganándose un lugar a base de buenos rendimientos.

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, Koke y Mario Barrios serán los encargados de darle contención y juego al Atleti, representando la experiencia absoluta y el liderazgo de una leyenda, más la juventud y excelente presente de una figura que irrumpió en el futbol español como una figura absoluta que rinde en todo momento.

En síntesis